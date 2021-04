Jean-Pierre Pernaut : sa nouvelle vie après le 13 heures

S’il ne présente plus le journal depuis décembre dernier, le mari de Nathalie Marquay reste un hyperactif. Il a fondé la JPP TV, une chaîne de télévision en ligne largement consacrée à des reportages sur les régions de France, mais aussi aux archives du JT. Il présente aussi sur LCI l’émission hebdomadaire "Jean-Pierre et vous". Samedi, il sera en duplex avec le village de Fanjeaux dans l'Aude. A l’occasion de ce numéro consacré à la région toulousaine, Jean-Pierre Pernaut a accordé un entretien à nos confrères de La Dépêche du Midi, dans lequel il parle de sa reconversion et de sa nouvelle vie. Malgré son amour pour les Français et le journal qu’il a présenté pendant trois décennies, le journaliste déclare : "Si j'ai décidé d'arrêter, ça ne va pas me manquer. J'ai fait trente-trois ans de bons et loyaux services et j'avais envie de trouver un autre rythme. J'ai bientôt 71 ans et avoir le poids d'un JT quotidien, c'est quelque chose qui devenait un peu lourd".

Plein de nouveaux projets

Il revient également sur le changement de rythme qui lui a permis de lever le pied "Je suis content de dormir un peu plus longtemps le matin, d'organiser mes journées à mon rythme. Le journal, c'est quelque chose de tellement prenant. On y pense la nuit, le weekend...".Ce qui ne l’empêche pas de rester actif et créatif, à l’image de la serie de reportages diffusés sur TF1 à laquelle il participe. Il s’agit d’ "une série de reportages de découverte de la France qui sont diffusés dans la case des grands reportages du dimanche après-midi sur TF1". Il devrait y en avoir "quatre ou cinq par an". Pour finir, le journaliste se confie sur ses projets artistiques "Avec ma femme, on va commencer une troisième pièce de théâtre". Une nouvelle vie qui est donc bien remplie pour le mari de Nathalie Marquay.

Par Sarah Chelly