Jean-Pierre Pernaut : sa quinte de toux en direct fait réagir Laura Smet

C’est un timing plutôt inattendu. Vendredi 6 mars, alors qu’il présentait le JT de 13H sur TF1, Jean-Pierre Pernaut est pris d’une quinte de toux en plein direct. Oui mais voilà, l’actualité du moment c’est l’épidémie de coronavirus qui se propage et qui n’épargne pas la France. C’est donc au moment de lancer un reportage sur l’hospitalisation d’un député français, Jean-Luc Reitzer, testé positif au coronavirus que le mari de Nathalie Marquay s’est mis à tousser. Une synchronisation plutôt inédite à laquelle Jean-Pierre Pernaut a réagi en fin de reportage. "Et de mon côté désolé une quinte de toux mais pas de fièvre !" Plus de peur que de mal finalement pour l’animateur qui a bien fait rire une certaine…Laura Smet !

Les internautes réagissent en nombre à cette séquence

La fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye n’a pu s’empêcher de réagir à cette séquence télévisée. Laura Smet a donc partagé l’extrait vidéo sur une story Instagram et elle a bien ri à en croire les émoticônes utilisés. Et elle n’est pas la seule. Les internautes sont nombreux à avoir réagi à cet incident. On peut par exemple lire sur Twitter : "Il a réussi à choisir le moment où ça parle du coronavirus pour lâcher ses meilleures toux, force à toi Jean-Pierre", "La quinte de toux en direct de Jean-Pierre Pernaut alors qu’il parle du covid-19", "On était tous comme ça quand Jean-Pierre Pernaut a commencé à tousser", "J’suis mort, il y a Jean-Pierre Pernaut qui faisait le 13H sur TF1. Il parlait du coronavirus et d’un coup il s’est mis à tousser" ou encore "Quand Jean-Pierre Pernaut commence à tousser en parlant du covid-19, on a tous cligné des yeux".

Quand Jean-Pierre #Pernaut commence à tousser en parlant du #COVIDー19 , on a tous cligné des yeux pic.twitter.com/gdUSGFOEQY — Nanette (@Nanetteisa) March 6, 2020

On était tous comme ça quand Jean Pierre Pernaut a commencé à tousser. #CoronavirusFrance #TF1 pic.twitter.com/4HFRvoISah — Hesap Lutfen (@hesap__lutfen) March 6, 2020

Jean Pierre Pernaut qui a une quinte de toux à s’étrangler pendant qu’il présente un sujet sur le coronavirus, on ne peut pas faire mieux #JT13h #COVIDー19 — Gainsbarre de rire (@CoCarpentier) March 6, 2020

Par Non Stop People TV