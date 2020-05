Jean-Pierre Pernaut sanctionné par TF1 ? Sa réponse en vidéo

C'est une fin de journal qui a fait grand bruit. Le 24 avril dernier, Jean-Pierre Pernaut clôturait le JT de 13h de TF1 d'une manière assez virulente. "Quel contraste avec les reportages qu'on nous montre sur des PV infligés à des gens qui se promènent tous seuls sur une plage. Tout cela paraît incohérent. Comme les masques interdits dans les pharmacies mais autorisés chez certains buralistes, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai, mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes, mais les restaurants toujours fermés…On a du mal à comprendre tout cela".

Suite à ce coup de gueule, un tweet a circulé pendant plusieurs heures "Alerte info : pour Nicole Belloubet, les propos de Jean-Pierre Pernaut peuvent 'faire l'objet d'une sanction pénale'. Il est inadmissible qu'en France, un présentateur télé puisse impunément critiquer le pouvoir en place". Malgré le fait que ce dernier soit une fake news, démenti à plusieurs reprises, il n'en fallait pas moins pour alimenter quelques spéculations.

"c'était seulement une remarque"

C'est pourquoi la disparition à l'écran de Jean-Pierre Pernaut pendant une semaine a énormément fait parler. Sa femme Nathalie Marquay a été obligée de réagir mardi 12 mai dans "C que du kiff". Face à cet emballement médiatique, le principal intéressé a décidé de prendre la parole. Le présentateur s'est exprimé dans une interview accordée à Azur TV et est revenu pour la première fois sur ce coup de gueule qui selon lui n'en était pas vraiment un. "C'était seulement une remarque de confiné qui voyait quelques incohérences dans ce qui l'entourait dans sa vie quotidienne, je l'ai dit tout simplement. Il est rare peut-être d'avoir un journaliste qui soit dans la vie quotidienne comme ça, qui soit avec les gens". Jean-Pierre Pernaut a également démenti toute rumeur de sanction de la part de TF1 et sur les raisons de son absence : "Il y a eu une semaine de vacances qui était prévue de longue date. Je devais prendre une semaine à Pâques qui a été reporté pour la prendre juste avant le déconfinement".

Par J.F.