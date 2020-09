Jean-Pierre Pernaut se confie sur sa peur du coronavirus

Jean-Pierre Pernaut s’apprête à arrêter de présenter le JT de 13H sur TF1 dès la fin de l’année 2020. Et deux jours après son annonce choc, Jean-Pierre Pernaut était invité sur LCI pour répondre aux questions de Darius Rochebin. Et face au journaliste, le présentateur vedette de TF1 s’est notamment confié sur sa peur en ce qui concerne le coronavirus : "J'ai 70 ans maintenant, j'ai eu peur bien évidemment de la maladie, et avec Thierry Thuillier, Thierry m'a dit 'on va te mettre à l'abri chez toi, on va te mettre un studio chez toi' il a eu cette idée super ce qui m'a permis de rester à l'antenne, avec Jacques Legros ici donc oui j'ai eu peur du COVID et le confinement a été une période de trois mois très longue chez moi où avec ma femme on a beaucoup discuté de la suite".

"Si je l’attrape je crève"

Selon Darius Rochebin, "tous ceux qui vous connaissent disent ' il avait la peur, plus que beaucoup d'autres, vous disiez 'si je l'attrape je crève’". Face à cette affirmation, Jean-Pierre Pernaut a confirmé : "Ah oui , il se trouve que je suis fumeur, pas peur de la mort ,on va tous mourir, c'est pour ça que j'ai jamais de plan de carrière; je fixe pas de date, on sait pas ce qu'il se passe. Le COVID, j'ai fait attention, on s'est enfermés complètement et avec ce contact quotidien avec les téléspectateurs, donc j'étais le journaliste encore plus proche des gens que d'habitude parce que je vivais la même chose qu'eux, certes avec un jardin, mais j'ai vécu ce confinement de l'intérieur et je le racontais un peu tous les jours et je comprenais les gens qui en avaient ras le bol de tourner en rond chez eux".

Par Alexia Felix