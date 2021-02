Jean-Pierre Pernaut : ses étonnantes confidences sur ses derniers mois au JT de TF1

Cette année 2020 a été très particulière pour Jean-Pierre Pernaut. D’abord parce qu’il a quitté son poste de présentateur du JT de TF1 après 33 ans de bons et loyaux services. Le mari de Nathalie Marquay avait formulé ses adieux à ses fidèles téléspectateurs le 18 décembre dernier. Pour lui succéder, la direction de TF1 a recruté Marie-Sophie Lacarrau, anciennement journaliste de France 2. "Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie. C'était un honneur de pouvoir traverser la petite et la grande histoire du monde grâce à vous, votre fidélité et pour beaucoup, celle de vos parents et grands-parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années, pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans. Et j'en suis très fier", avait déclaré Jean-Pierre Pernaut, très ému.

Jean-Pierre Pernaut : "Je tournais en rond"

Mais avant de prendre la décision de quitter le journal télévisé de TF1, le présentateur avait dû laisser sa place pendant plusieurs mois à son joker Jacques Legros. Et pour cause, récemment opéré d’un cancer de la prostate, Jean-Pierre Pernaut est donc considéré comme une personne à risques face au coronavirus. Il lui était donc formellement déconseillé de revenir dans les studios de TF1 après le premier confinement. Une chose qu’il a "mal vécu" comme il le raconte sur Europe 1 ce mardi 16 février 2021. "Je voulais rentrer le 11 mai comme tout le monde, mais le médecin de travail de TF1 a préféré que je reste chez moi", a-t-il confié dans l’émission "Ça fait du bien" avant de préciser : "J'ai mal vécu mon dernier mois parce que je tournais en rond et je voulais rentrer dans le studio. Quand je suis revenu, j'étais content de retrouver mon bureau mais j'avais déjà décidé de partir".

Par Matilde A.