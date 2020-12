Jean-Pierre Pernaut : ses projets après le JT de 13 heures

Les projets ne s’arrêtent pas pour Jean-Pierre Pernaut. Le 18 décembre prochain, le présentateur va assurer son dernier JT de 13 heures sur TF1. Après trente-trois ans de journal télévisé, Jean-Pierre Pernaut va laisser sa place à Marie-Sophie Lacarrau. Pour autant, ce départ ne marque pas la fin de carrière de l’animateur préféré des Français qui va rapidement retrouver les téléspectateurs. Comme le révèle Le Figaro, Jean-Pierre Pernaut va continuer de faire vivre une thématique qui lui tient à cœur à travers un site baptisé "JPP TV" à partir du 18 décembre. Dans ce "Netflix des régions", seront rassemblés "aussi bien ses émissions que des reportages autour du patrimoine et des traditions, des archives du JT de 13 heures en plus de chroniques au ton très personnel", a indiqué Olivier Ravanello, le directeur adjoint à l’information digitale du groupe TF1.

"Un road-movie"

Jean-Pierre Pernaut va également retrouver les plateaux dès le 9 janvier 2021 sur LCI. Dans une émission hebdomadaire intitulée "Jean-Pierre et vous", le présentateur va échanger avec des téléspectateurs qui lui poseront des questions "sur des thèmes d’actualité" durant une heure, a indiqué Le Figaro. Mais un autre grand projet attend Jean-Pierre Pernaut pour proposer des reportages sur la chaîne. "Il s’agira d’un road-movie en Alsace. Jean-Pierre Pernaut ira à la rencontre des gens qui incarnent une identité régionale, ses particularismes, et défendent le patrimoine", a assuré Pascal Pinning, le directeur des magazines de l’information de TF1. "Quatre à cinq reportages par an" sont envisagés tandis que les tournages débutent "fin janvier, début février".

Par Marie Merlet