Jean-Pierre Pernaut : ses rares confidences sur sa nouvelle vie

Le 18 décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut faisait ses adieux aux millions de téléspectateurs qui le suivaient chaque midi lors du JT de TF1. A l'annonce de son départ sur les réseaux sociaux en septembre dernier, le journaliste avait tenu à rassurer les fans, précisant qu'il restait malgré tout dans le groupe TF1 : "TF1 souhaite que je reste associé aux opérations spéciales du 13 Heures que j'ai lancées, comme SOS Villages, l'élection du plus beau marché, la semaine pour l'emploi, ou les grands rendez-vous comme le 14 Juillet. On m'apercevra donc encore de temps en temps au JT". En effet, depuis quelques jours maintenant, le prédécesseur de Marie-Sophie Lacarrau présente depuis le 9 janvier, sa nouvelle émission sur LCI, "Jean-Pierre et vous". Un programme qui met en valeur les régions, ce qui lui tenait particulièrement à coeur lors de son JT.

"Le journal ne me manque pas"

Ce samedi, les caméras de 50min Inside permettront aux téléspectateurs de suivre Jean-Pierre Pernaut dans cette nouvelle vie. Après trente-trois ans de JT tous les midis, le mari de Nathalie Marquay doit donc reprendre quelques habitudes ! Et l'ancienne Miss France ne cache pas sa joie d'avoir Jean-Pierre Pernaut tous les jours à ses côtés. Dans un extrait diffusé sur le compte Instagram de 50min Inside, on la voit accueillir les journalistes de TF1 tout sourire, ne cessant de répéter "Il est là, il est là ! Il est à la retraite, il est avec moi!". Un rythme beaucoup plus calme qui n'a pas l'air de déplaire à l'ancien présentateur du JT : "il n'y a pas de vide du tout. Le journal ne me manque pas, et je suis très heureux aujourd'hui".

Par J.F.