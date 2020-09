Jean-Pierre Pernaut : son coup de gueule contre les tests PCR

Ce mardi 15 septembre, Jean-Pierre Pernaut a créé la surprise générale avec son annonce choc. Le visage emblématique de TF1 va arrêter de présenter le JT de 13 heures dès la fin de l'année 2020. Cependant, cela ne marque pas un point final à sa collaboration avec la première chaîne puisqu'il continuera d'animer des projets qui lui tiennent à coeur. Après cette annonce, Nathalie Marquay s'est rendue dans la soirée sur le plateau de Cyril Hanouna, dans "Touche pas à mon poste", pour expliquer la décision de son mari. Si le présentateur de C8 est persuadé que TF1 est le seul responsable de son départ, suite au nombreuses prises de position du journaliste, elle a tenu a préciser qu'elle et son mari étaient les seuls décisionnaires. En tout cas, ce jeudi 17 septembre, Jean-Pierre Pernaut a une nouvelle fois prouvé qu'il avait des avis bien tranchés et n'a pas hésité à clasher la gestion du gouvernement ainsi que les tests PCR en direct du JT de 13 heures.

"ça ne sert absolument à rien"

Présentant un reportage sur les tests PCR et l'agacement des Français face aux longues files et à l'attente interminable des résultats, Jean-Pierre Pernaut a ajouté son petit grain de sel. Il a déploré l'inutilité de ces tests : "Apparemment personne n'avait prévu qu'il faudrait des jours et des jours pour avoir ses résultats autrement dit : ça ne sert absolument à rien et ça coûte 300 millions d'euros par mois à la Sécurité Sociale ! Depuis trois semaines on le sait, tout le monde le sait et rien ne change...". Son coup de gueule fait écho aux témoignages des Français qui patientent parfois jusqu'à deux semaines pour connaître leurs résultats... alors que la période de quarantaine est passée de quatorze à sept jours. Après la diffusion du reportage, il a poursuivi : "La colère commence à gronder. Après le fiasco des masques au début de l'épidémie, maintenant celui des tests et ça dure depuis trois semaines.". Le gouvernement trouvera-t-il une solution face aux revendications des Français ? Olivier Véran fera un discours ce jeudi 17 septembre à 17 heures pour faire une mise au point sur la situation liée à la pandémie de coronavirus.

Par Solène Sab