Jean-Pierre Pernaut : son fils blessé, Nathalie Marquay donne des nouvelles rassurantes

Tom Pernaut a fait une belle frayeur à toute sa famille dans la nuit du 12 au 13 juillet. L’adolescent révélait sur le réseau social Tik Tok souffrir d’un problème très intime et douloureux. "J’ai une torsion testiculaire, en gros ma boule est en feu et ça fait super super mal", expliquait-il à ses abonnés. "Du coup je vais aller à l’hôpital (…) Je vais réveiller la madre, elle va m’emmener et je vais sûrement me faire opérer des couilles", ajoutait-il de manière très crue. "Ils disent qu’au bout de six heures, si tu n’as rien fait, ta boule meurt. Et là, ça fait déjà trois heures", indiquait le jeune champion de karting.

L’adolescent victime d’une torsion testiculaire

Ce lundi 27 juillet, sa mère Nathalie Marquay a donné des nouvelles rassurantes de son fils. "J’espère que Tom va mieux ?", a écrit un internaute en commentaire d’une photo de l’adolescent posté sur le compte de la comédienne. "Forme olympique", a répondu Nathalie Marquay. De quoi rassurer les internautes. Maman fière, l’actrice avait une fois de plus salué les performances de son fils en matière de sports automobiles. "Encore un sacré coup de volant dans la famille", écrivait-elle en mentionnant les noms de son fils, de son mari et de son beau-fils, Olivier Pernaut également coureur automobile. La Miss France 1987 et son mari Jean-Pierre Pernaut dévoilent régulièrement des photos de leur famille. Le journaliste, qui a choisi d’assurer la présentation du 13h de TF1 pendant le confinement en restant chez lui révélait ainsi que c’est sa fille Lou qui faisait office de maquilleuse pendant cette période.

Par Non Stop People TV