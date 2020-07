Jean-Pierre Pernaut : Son fils hospitalisé pour un problème très intime

Jean-Pierre Pernaut a vécu une petite frayeur il y a quelques jours. Nos confrères de France Dimanche ont rapporté que le fils du présentateur de TF1, Tom Pernaut, a été victime d’un problème médical. Proche de ses fans, l’adolescent de 16 ans a révélé sur son compte TikTok avait été pris de violentes douleurs dans une zone très intime dans la nuit du 12 au 13 juillet : "J'ai une torsion testiculaire, en gros ma boule est en feu et ça fait super super mal". Le jeune homme a poursuivi en expliquant qu’il allait devoir demander de l’aide à ses parents : "Du coup je vais aller à l'hôpital (...) Je vais réveiller la madre, elle va m'emmener et je vais surement me faire opérer des couilles".

Jean-Pierre Pernaut au secours de son fils

Tom Pernaut poursuit après avoir fait quelques recherches sur la Toile : "Ils disent que au bout de six heures si tu n'as rien fait, ta boule meurt. Et là ça fait déjà trois heures". Une confidence assez particulière, qui a dû faire rapidement réagir ses parents alors que le jeune homme avait fait parler de lui il y a quelques semaines. Le 28 juin dernier, Nathalie Marquay, la mère de l’adolescent, avait fait part de sa fierté alors que Tom Pernaut avait remporté un championnat de karting : "Tom Pernaut n'a de cesse de me rendre fière en montant ce dimanche sur la 2e marche du podium au championnat Sodiwseries sur le circuit de Beauvais", avait-elle fait savoir sur Instagram. Jean-Pierre Pernaut et sa femme dévoilent un peu de leur vie familiale sur les réseaux sociaux. Pendant le confinement, alors que le journaliste travaillait depuis chez lui, c'est sa fille Lou qui avait fait office de maquilleuse.

Par Alexia Felix