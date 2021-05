Jean-Pierre Pernaut : son gros coup de gueule contre les forces de l'ordre

S'il a fait ses adieux au journal de 13h sur TF1, Jean-Pierre Pernaut n'a pas encore définitivement quitté l'antenne. Depuis le mois de janvier dernier, le journaliste de 70 ans anime en effet sa propre émission baptisée "Jean-Pierre et vous" sur la chaîne LCI. L'occasion pour lui de continuer à échanger avec les Français aux quatre coins de l'Hexagone mais aussi de pouvoir donner son point de vue sur des sujets de société, avec encore plus de liberté de parole.



Il y a quelques heures, le mari de Nathalie Marquay a d'ailleurs laissé éclater sa colère à l'antenne, en pleine émission. Le journaliste faisait cette fois face à Florence Vendeuvre, une commerçante malmenée par la police quelques semaines plus tôt sous les yeux des caméras. La femme originaire de Dieppe avait en effet pénétré dans son magasin pour prendre des photos de ses vêtements avant d'être interpellée par les forces de l'ordre et conduite au commissariat pour une garde à vue.

Jean-Pierre Pernaut tacle les forces de l'ordre

Florence Vendeuvre qui a admis s'être "emportée" a expliqué à Jean-Pierre Pernaut que tout ne s'était pas déroulé pour le mieux pour elle. "J’ai eu une amende et j’ai un stage de citoyenneté à effectuer" a-t-elle déploré. De quoi agacer le journaliste connu pour ne pas mâcher ses mots : "Un stage de citoyenneté ? Parce qu’on apprend aux citoyens qui veulent travailler un stage de citoyenneté, c'est formidable" a-t-il commenté, choqué par la situation. "Oui… Moi je voulais travailler c’est tout. Tout ce que je demande c’est travailler" a assuré la commerçante attristée par sa sanction. "Peut-être que dans ce stage de citoyens, on vous dira que ce n’est pas bien " a alors répondu Jean-Pierre Pernaut avec ironie et agacement.



Ras-le-bol des commerçants.



Florence Vendeuvre, commerçante qui avait été placée en garde à vue pour non-respect du confinement et outrage : "J'ai un stage de citoyenneté à effectuer [...] Je voulais travailler, c'est tout."



