Jean-Pierre Pernaut : Tendres confidences sur sa rencontre avec Nathalie Marquay

C'est un amour qui dure depuis près de 20 ans. Jean-Pierre Pernaut, présentateur vedette du 13 heures de TF1, file le grand amour avec Nathalie Marquay, ancienne Miss France 1987. Toujours aussi amoureux de sa femme, Jean-Pierre Pernaut a fait de tendres confidences à Nikos Aliagas dans l'émission 50 mn Inside ce samedi 29 février. Pour dresser son portrait en 5 dates, le journaliste avait choisi des images de sa première rencontre avec son épouse en 2001 lors d'une élection de Miss France : "Alors cette image, elle me donne les frissons, parce que c'est là que j'ai rencontré Nathalie pour la première fois", a confié le présentateur du 13 heures. Sur les images en question, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay étaient taquinés par Jean-Pierre Foucault et Geneviève de Fontenay sur leur complicité.

"On s'est pas quittés"

Face à cette séquence qu'il n'avait jamais revue, Jean-Pierre Pernaut a fait de touchantes confidences : "Moi j'adore l'ambiance des Miss France et j'étais invité à l'élection. J'avais été membre du jury l'année précédente et Geneviève de Fontenay m'avait dit : 'je vous mettrai dans la salle à côté de Nathalie Marquay'. Le réalisateur, je crois que c'était Gilles Amado, nous avait mis des plans de coupe parce qu'on a rigolé toute la soirée et on s'est bien amusés et puis voilà, et puis on s'est pas quittés. C'était, il y 20 ans". Et alors que Nikos Aliagas a voulu savoir si les deux amoureux s'étaient vraiment mis ensemble dès le lendemain de l'élection, le présentateur de TF1 a répondu : "Pratiquement oui. Enfin, le lendemain, j'ai eu un peu de mal à la retrouver quand même. Parce qu'il fallait que je sache où lui envoyer des fleurs. Je savais pas, je n'avais pas son adresse et puis on s'est revus quelques jours après".

Par Alexia Felix