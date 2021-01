Jean-Pierre Pernaut : Thomas Hugues réagit à son départ de TF1 (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe reçoit dans son émission "L'instant de Luxe" des personnalités pour échanger avec eux sur leur vie professionnelle et intime. Ainsi, depuis la rentrée de septembre, le présentateur a recueilli les confidences de nombreuses figures du PAF et artistes, de Clara Morgane à Claude Lelouch en passant par Richard Berry ou encore François Berléand. Ce dernier a d'ailleurs poussé un coup de gueule à l'encontre des gens qui disent qu'il ne faut pas se faire vacciner contre la Covid-19.

Ce mardi 26 janvier, c'est avec Thomas Hugues que Jordan de Luxe a échangé dans "L'instant de Luxe". L'occasion pour le journaliste de revenir sur les années qu'il a passées chez TF1 en tant que journaliste, notamment lorsqu'il remplaçait Claire Chazal aux journaux du week-end. Est-il toujours en contact avec elle ? "Ca fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'était une grande professionnelle", a-t-il dit. Il a ensuite évoqué son éviction de la chaîne, en septembre 2015. "Je peux comprendre le sentiment d'injustice qu'on ressent quand on vous annonce qu'on vous vire (...) Elle ne l'a pas vu venir", a-t-il continué.

"Je lui ai envoyé pour lui souhaiter bon vent"

Dans la suite de l'entretien, Thomas Hugues a parlé d'une "différence majeure" entre le départ de Jean-Pierre Pernaut et ceux de Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor. "C'est entre quelqu'un qui décide et quelques-uns qui ne décident pas. Quand on peut décider de son départ, l'organiser et ne pas vraiment partir en restant dans le groupe, c'est toujours plus cool et sympa à vivre même si je pense que Jean-Pierre Pernaut a été hyper ému. Peut-être qu'à un moment, il s'est dit : 'Pourquoi j'ai pris cette décision ?' Je ne sais pas s'il a regretté, on ne s'est pas parlé, je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter bon vent pour la suite", a-t-il dit.

Il est ensuite revenu sur le départ "difficile" de Patrick Poivre d'Arvor de TF1, en juillet 2008. "Ça a été très violent pour lui, ça l'était aussi pour Claire Chazal. Il y a une forme d'intelligence chez Jean-Pierre Pernaut d'avoir anticipé, d'avoir préparé son départ. C'est un risque d'avoir fait ça, on ne sait jamais. Quand un présentateur est là depuis plus de trente ans, c'est forcément un risque de le changer".

