Jean-Pierre Pernaut torse nu : cette comparaison avec son fils Tom sur Instagram

À 71 ans, Jean-Pierre Pernaut est aujourd’hui plus populaire que jamais. S’il a fait ses adieux à la présentation du journal de 13h après 33 ans de bons et loyaux services, il présente désormais une toute nouvelle émission baptisée "Jean-Pierre et vous" sur la chaîne LCI. Il y a quelques heures, il s’est d’ailleurs illustré en poussant un coup de gueule contre les forces de l’ordre après un échange avec une commerçante.

Pour son plus grand bonheur, le journaliste va d’ailleurs réapparaître à l’antenne sur le créneau de 13 heures puisqu’il s'apprête à animer une pastille sur la radio Nostalgie. "Il nous confiera chaque jour des anecdotes et des souvenirs de cette période. On s’est dit que Jean-Pierre était un modèle de bienveillance, d’empathie et de proximité avec son public. Des valeurs que nous prônons à Nostalgie. Il correspond parfaitement à notre ADN." a confié Xavier Laissus Pasqualini, le directeur Nostalgie.

Jean-Pierre Pernaut torse nu sur Instagram

Et lorsqu’il n’est pas en train de travailler au sein du groupe TF1, Jean-Pierre Pernaut passe du temps avec sa famille… ou sur les réseaux sociaux sur lesquels il devient de plus en plus actif. Ce dimanche 2 mai 2021, le père de famille a partagé sur Instagram deux jolies photos. Sur la première, il prend la pose torse nu et bronzé assis sur un muret face à la mer à l’âge de 20 ans. Sur la seconde, c’est son fils Tom qui apparaît debout sur une plage, abdos apparents comme son illustre papa il y a quelques années. Face à la ressemblance frappante, Jean-Pierre Pernaut s’amuse : "Un petit air de famille ?". S’il ressemble trait pour trait à son père, Tom Pernaut partage également la même passion que lui pour la course automobile.

Par E.S.