Jean-Pierre Pernaut toujours au JT de TF1 : pourquoi Nathalie Marquay s'inquiète

Voilà déjà 32 ans que Jean-Pierre Pernaut présente le journal de 13h sur TF1. Plus qu’un simple présentateur, le journaliste qui s’implique corps et âme dans l’élaboration de chaque édition a réussi à faire de ce journal un véritable rendez-vous quotidien pour les Français. Grâce à sa personnalité et à ses reportages un peu hors du commun, Jean-Pierre Pernaut signe donc chaque jour de très belles audiences : 4,95 millions en 2019 contre 2,53 millions pour le JT de 13h de France 2. Pas question alors pour TF1 de laisser son emblème partir à la retraite !

Nathalie Marquay tire la sonnette d’alarme

Un brin soucieuse, son épouse Nathalie Marquay tient tout de même à rappeler son âge : "Il n'y a pas de date de départ, ça fait quinze ans qu'on dit qu'il est viré, et il est toujours là. Lui, il va quand même avoir 70 ans, donc il en parle avec la chaîne, mais pour l'instant, chaque fois, le patron de TF1 lui dit 'Excuse-moi Jean-Pierre, c'est pas d'actualité, pour l'instant tu restes avec nous" a révélé l’ancienne Miss France sur le plateau de l’émission "C’est que de la télé" sur C8 ce jeudi 20 février 2020.

Valérie Benaïm qui est aux commandes du programme a alors tenté d’en savoir plus : "Est-ce que lui a déjà songé à une éventuelle date dans sa tête ?" Inquiète pour son époux qui vient de vaincre un cancer de la prostate, Nathalie Marquay a alors répondu : "Alors, malheureusement, non. Et moi ça m'inquiète. J'ai envie qu'il profite d'une retraite, comme tout le monde. Mais c'est sa vie ! Il se lève tous les matins à 6h du matin, il prépare lui-même son journal, il prépare ses fiches, il prépare tout de A à Z, toutes ses équipes. Donc c'est une passion". Jean-Pierre Pernaut célèbrera d'ailleurs ses 33 ans d'antenne le 22 février prochain.

Par E.S.