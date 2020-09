Jean-Pierre Pernaut traité de "facho" : sa fille Lou met les choses au clair

Jean-Pierre Pernaut est sur le départ. Avant Noël, le présentateur de TF1 fera ses adieux aux téléspectateurs du JT de 13H. Remplacé par Marie-Sophie Lacarrau, Jean-Pierre Pernaut compte bien lever le pied, comme l’a expliqué sa femme Nathalie Marquay sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Invitée de Cyril Hanouna, l’ancienne Miss France a indiqué que Jean-Pierre Pernaut était "fracassé" par le rythme imposé par le JT mais aussi par ses récents problèmes de santé. Interviewé par LCI, Jean-Pierre Pernaut a fait le bilan de ses 33 années de carrière au sein de TF1. Il a également confié que l'image de "facho" donnée de lui dans l'émission "Les Guignols" avait beaucoup touché sa famille, et surtout ses deux enfants Lou et Tom nés de son union avec Nathalie Marquay.

"Certains n'aiment pas le franc-parler de mon père"

Lou Pernaut a eu l’occasion de répondre aux critiques visant son célèbre papa dans une interview à "Purebreak". "Je pense que les personnes qui veulent insulter mon père se basent sur des rumeurs et n'ont pas d'argument clair et précis", a-t-elle commencé avant d’estimer : "S’ils se mettent à croire tous les journaux et tous les 'on dit', je ne peux plus rien faire pour eux et je n'ai pas à me justifier face aux mensonges. On vient parfois m'insulter en message privé, mais je m'en fous". Si elle précise être "fière" de son père, Lou Pernaut admet que son "franc parler" peut déranger. Même si c’est une qualité qu’elle apprécie tout particulièrement chez lui. "Mon père a un jour refusé un reportage sur une femme voilée tout simplement parce qu'elle n'était pas intéressante, au même titre qu'il refuserait un sujet sur une personne chrétienne ou d'une autre religion. Il n'en a pas le droit ? Il ne fait pas de différence. C'est vrai que certains n'aiment pas le franc-parler de mon père. Moi je pense que c'est bien que quelqu'un dise les choses", a-t-elle déclaré.

Par Matilde A.