Jean-Pierre Pernaut : un dernier JT de 13h sans Nathalie Marquay ?

Une page se tourne pour Jean-Pierre Pernaut. Le 18 décembre prochain, il présentera son dernier journal de 13h, et ce après 33 ans de bons et loyaux services sur TF1. Dans un récent entretien accordé à Télé 7 Jours, le journaliste de 70 ans est revenu sur sa carrière. "J'ai présenté 8 500 journaux télévisés, dont 7 000 13h. En trente-trois ans, j'ai fait une moyenne de 2020 journaux par an", disait-il. À une semaine de son dernier JT, il a dévoilé le secret de sa réussite. "Je n'ai jamais eu de plan de carrière, seulement une passion intacte pour préparer, chaque matin, mon journal".

Depuis l'annonce de son départ du JT de 13h sur TF1, Jean-Pierre Pernaut peut compter sur Nathalie Marquay, sa femme depuis 2007. À Télé-Loisirs, elle s'est confiée sur l'état d'esprit de son mari à l'approche de son départ. "Il a envie de profiter pour faire d'autres choses, de faire ses grasses matinées avec moi, enfin fini les 6h du matin (elle rit !) Je pense aussi qu'il faut savoir tourner la page, laisser la place aux jeunes et puis TF1 sont assez forts pour bien reprendre le flambeau. Donc voilà, ça va bien se passer", a-t-elle dit.

Un planning chargé pour Nathalie Marquay

Nos confrères ont eu envie de savoir si Nathalie Marquay sera présente en coulisses pour la dernière de Jean-Pierre Pernaut aux commandes du JT de TF1. En effet, cette dernière fait partie du jury 100% Miss pour le centenaire de l'élection Miss France qui aura lieu le 19 décembre au Puy Du Fou, soit le lendemain du départ du journaliste.

Manquera-t-elle donc la dernière de son mari ? "Je ne peux rien vous dire (elle rit) car cela touche à l'organisation... À l'occasion du centième anniversaire du concours, je fais l'ouverture du bal avec 20 Miss pour l'élection de Miss France, en plus d'être dans le jury. Je peux donc vous dire que c'est très compliqué car je dois partir pour Miss France le jour de son dernier JT, le 18 décembre prochain. Mais rien n'est confirmé !" a-t-elle confié.

Par Non Stop People TV