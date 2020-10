Jean-Pierre Pernaut : un "Espace Pernaut" ouvre à Amiens en hommage à son frère

Jean-Pierre Pernaut est sur toutes les lèvres. Le visage emblématique de TF1 a choqué tous ses fans en annonçant qu'il arrêterait le JT de 13 heures à la fin de l'année 2020. Si certains bruits couraient concernant le fait que TF1 l'avait poussé vers la sortie, c'est en réalité une décision murement réfléchie pendant le confinement qui est la cause de son départ. Après avoir passé plus de 30 ans à l'antenne, le journaliste a besoin de se reposer auprès de sa famille, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne continuera pas quelques programmes pour la première chaîne. En tout cas, la famille Pernaut a marqué les esprits et un "Espace Pernaut" va voir le jour à Amiens, dans la ville natale du journaliste, afin de rendre hommage à son frère médecin, décédé en 2016.

"Avec l'accord de la famille"

Cet espace Pernaut ouvrira ses portes en 2021 et a été baptisé ainsi en mémoire de Jean-François Pernaut, médecin généraliste mort à l'âge de 74 ans. Son ancienne maison où il recevait ses patients va devenir un lieu dédié au handicap. Deux établissements publics du département, un compétent dans le domaine de l'autisme et l'autre dans l'accompagnement des personnes handicapées, l'EPISSOS et L'EpSoMS vont s'y installer : "Les trois maisons ont été achetées au prix des domaines", explique Eric Jullian, le directeur, "C'était un crève-cœur pour la veuve de Jean-François Pernaut de s'en séparer. Une de leurs filles est médecin et s'est montrée sensible à notre démarche. Avec l'accord de la famille, dont celui du frère, Jean-Pierre, le lieu sera baptisé Espace Pernaut. J'espère qu'ils viendront à l'inauguration." Une belle initiative que Jean-Pierre Pernaut a approuvé.

Par Solène Sab