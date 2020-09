Jean-Pierre Pernaut va quitter le JT de TF1

C'est sans aucun doute l'une des plus grosses nouvelles de cette rentrée médiatique. Le journaliste préféré des Français va quitter la présentation du 13 heures de TF1 à la fin de l'année. Jean-Pierre Pernaut qui a récemment rendu hommage à Bertrand-Kamal était à la tête du journal depuis 1988 et rassemblait en moyenne 5 millions de téléspectateurs à chaque édition.

Il a fait le choix de ne pas quitter la chaîne, et a même de beaux projets comme l'indique Thierry Thuillier, le DGA de l'information du groupe. "Il nous donne à nouveau l’exemple en décidant de quitter la présentation du 13h alors qu’il est au sommet de sa popularité. Je me réjouis que notre collaboration se poursuive et que l’information de TF1 puisse compter sur [son] talent et [son] énergie".

jean-pierre pernaut reste sur tF1

En effet, Jean-Pierre Pernaut qui a poussé de nombreux coups de gueule en direct pendant le confinement, va piloter plusieurs émissions dès janvier prochain et notamment les opérations spéciales qu'il a mises en place comme "SOS Villages" ou encore "Les plus beaux marchés". Il gardera également la présentation d'une de ses éditions phares, le 14 juillet.

Le journaliste va également produire et proposer des grands reportages dans une nouvelle émission sur LCI.

Gilles Pélisson, le PDG de TF1 a réagi à ce gros changement : "Nous sommes très heureux que Jean-Pierre Pernaut ait décidé d’écrire une nouvelle page avec TF1 à partir de janvier prochain et qu’il continue de partager avec le public sa passion pour le patrimoine et les régions. Nous avons hâte de voir la concrétisation de nos nouveaux projets".

Par J.F.