Jean-Pierre Pernaut : Valérie Benaïm et Benjamin Castaldi le taclent après son coup de gueule

Dans un contexte de confinement, Jean-Pierre Pernaut a poussé un coup de gueule dans "Le 13h à la maison" vendredi 24 avril. Alors qu’il raconte sa première sortie dehors depuis plusieurs semaines, il pointe du doigt ces Français qui ne respectent pas le confinement. Mais ce n’est pas tout. Le présentateur pousse un coup de gueule contre les incohérences du gouvernement : "les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes…" Une sortie médiatique qui a fait du bruit et n’a pas plu à tous. Dans "Ce soir chez Baba", Valérie Benaïm et Benjamin Castaldi ont fait part de leur avis tranché et ils sont remontés.

"Son avis il le garde pour lui"

Benjamin Castaldi, le premier, a fait part de son indignation à Cyril Hanouna qui défendait Jean-Pierre Pernaut tout comme Jean-Marie Bigard. Selon lui, un journaliste a un devoir de neutralité : "Quand on présente un journal, on présente une info ! On doit la donner sans donner son avis même si, excusez-moi, quand vous dites qu’il prend un risque, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas". Puis Benjamin Castaldi poursuit, "Pour moi, son avis il le garde pour lui et sinon, il fait des tribunes, il est éditorialiste. Mais là il est présentateur ! Il présente un journal, il enfonce des portes ouvertes !" Un avis partagé par Valérie Benaïm. Selon elle, "Benjamin Castaldi a raison, ce qu’il fait là est le rôle d’un éditorialiste. Normalement, le JT c’était la grande messe, ce n’est plus le cas mais c’était là où on donnait l’information". La chroniqueuse ajoute :"On lui demande d’être factuel, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, mais on ne lui demande pas son point de vue, ce n’est pas le lieu".

