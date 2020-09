Jean Pierre Pernaut viré de TF1 ? Il répond aux rumeurs !

Ce mercredi 16 septembre 2020, Yann Bathès reçoit dans "Quotidien" Jean-Pierre Pernaut. Deux jours après avoir annoncé qu’il présenterait son dernier JT de 13H le 18 décembre prochain, le journaliste s’est confié auprès de son confrère sur cette décision à laquelle personne ne s’attendait. Alors que bon nombre d’internautes soupçonnent le compagnon de Nathalie Marquay d’avoir été remercié de ses fonctions, ce dernier répond.

Sur le plateau de TMC, il lance : "On peut imaginer et inventer des tas de choses !". Amusé par les rumeurs, il poursuit : "C’est une décision que j’ai prise avec ma femme. (…) On s’est mis d’accord". Soucieux pour son JT de 13H qu’il anime depuis 30 ans, il explique : "Imaginons qu’un présentateur de 72, 73 ans, d’un coup, vous claque dans les doigts. Là on a un problème".

"J’ai toujours la pêche"

Heureux d’avoir fait toute sa carrière à TF1 pendant près de 46 ans, il explique que sa décision a été "murement réfléchie depuis des mois" notamment pendant le confinement. S’il a toujours dit "que j’arrêterai quand j’aurai plus la pêche", il souligne "j’ai toujours la pêche". Mais à 70 ans, il estime "qu’on peut se dire que l’on peut s’arrêter quand tout va bien (…). Donc à quoi bon attendre ? Autant permettre à quelqu’un de s’installer maintenant. À la télé personne n’est irremplaçable, donc c’est parfait !".

Ainsi, JPP explique que le cancer dont il a été atteint en 2018 n’a pas influencé son choix. "C’est vrai que pendant le confinement, ça amène à réfléchir, ça amène à se poser des questions sur l’avenir, sur des tas de choses… Donc moi aussi, avec ma femme on a beaucoup discuté". Après avoir fêté ses 70 ans avec ses enfants, sa compagne n’a pas hésité à le pousser en lui disant : "Allez profite un peu !" Reconnaissant que "se lever à 6 heures du matin" tous les jours "c’est un peu compliqué", il ajoute : "Ça peut devenir compliqué dans les années qui viennent, donc autant arrêter maintenant".

