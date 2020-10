Jeanfi Janssens : comment son spectacle aide des jeunes à faire leur coming out (Exclu)

En 2018, Jeanfi Janssens a participé à la saison 9 de "Danse avec les stars". L'humoriste faisait équipe avec Marie Denigot. Après son élimination survenue lors de la sixième semaine de compétition, il s'était exprimé sur les critiques homophobes qu'il avait reçues sur Twitter pendant l'émission. "J'ai pu voir des messages très positifs comme très négatifs. Twitter, c'est très violent. J'ai reçu de nombreux messages homophobes qui m'ont touché. Je pense que ça se serait aggravé si j'étais allé encore plus loin dans la compétition", confiait-il à Télé-Loisirs en novembre 2018.

Jeudi 8 octobre, Jeanfi Janssens était l'invité de Christophe Combarieu dans "Face à la Scène", l'émission qu'il présente sur Non Stop People. Une interview pendant laquelle il a évoqué son retour sur scène dans son spectacle baptisé "Jeanfi Janssens décolle". En effet, l'humoriste de 46 ans s'apprête à retrouver son public le mardi 13 octobre à Amiens.

"Si ça sert à ça, je suis content"

Dans la suite de l'entretien, Jeanfi Janssens a évoqué son homosexualité. "Je l'assume, c'est-à-dire, si on me pose la question, je dis : 'Oui, je le suis', mais ce n'est pas quelque chose que je revendique en arrivant si on n'en parle pas", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "J'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu où c'était possible, de le vivre pleinement. Je n'étais pas routier ni conducteur automobile. C'était facile. Maintenant, je conçois que ça soit beaucoup moins facile à dire ou à faire dans d'autres milieux, surtout il y a 25 ans, quand moi je décide de l'annoncer".

Il a ensuite expliqué comment son spectacle aide des jeunes à faire leur coming out. "Je me suis rendu compte qu'à travers le spectacle, il y avait des jeunes qui m'écrivaient en me disant que comme les parents m'aimaient bien aux 'Grosses Têtes', ou que j'assumais pleinement et bien les parents avaient une autre image de l'homosexualité et que du coup, ça les aidait à faire leur coming out. Si ça sert à ça, je suis content", a-t-il dit.

