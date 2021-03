Jeanfi Janssens : ses rares confidences sur sa récente rupture

Depuis quelques mois maintenant, Jeanfi Janssens a rejoint la troupe des "Grosses Têtes" sur RTL. Et durant l'émission, sa vie amoureuse est souvent la cible de railleries de la part de ses camarades, mais cela fait quelques jours que le sujet est devenu plus délicat. En effet, dans un long entretien accordé à nos confrères de PurePeople, l'humoriste s'est confié sur sa vie amoureuse et il a fait d'étonnantes révélations ! En couple depuis quelques années avec Moustapha, l'humoriste est désormais célibataire ! "Quand j'ai commencé cette nouvelle carrière, qui a été fulgurante, c'est parti comme un boulet de canon. Mais, dans ma vie perso, tout partait en vrille parce que la personne avec qui je partageais ma vie à ce moment-là, n'a pas supporté cette fulgurance et que je sois accaparé par autre chose. Alors qu'il m'avait toujours soutenu pour que ça marche, ce qui est un peu bizarre".

Un coeur à prendre !

Mais Jeanfi Janssens n'a pas perdu foi en l'amour. Il cherche encore l'amour. "J'ai un peu traversé un désert sentimental alors je me suis dit : 'Avance, travaille, ça aide toujours de travailler.' Et puis je me suis dit que ce n'était pas le moment de tomber amoureux parce que cette fulgurance, tout ça, ça peut se périmer vite. Je ne voulais pas de contraintes, ni être malheureux ni subir quelque chose qui me ralentirait."

Jeanfi Janssens a ensuite fait quelques révélations. En effet, l'humoriste avait déclaré au micro de RTL qu'il avait rencontré quelqu'un, un gendarme, mais malheureusement, cela n'a rien donné. "Effectivement, il y a eu une idylle naissante avec un gendarme... qui ne voulait pas forcément que ça se sache. Mais c'était une histoire compliquée". "Aujourd'hui, je suis un peu plus établi, un peu plus dans la place alors je me sens prêt à accueillir quelqu'un dans ma vie (…) Je lance un appel par votre intermédiaire : 'N'hésitez pas, envoyez vos courriers !'"

