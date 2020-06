Jeff Panacloc : qui est Charlotte de Hugo, sa femme et mère de ses enfants ? 

Sur la scène, Jeff Panacloc se lâche. Accompagné de sa marionnette Jean-Marc, le ventriloque le plus célèbre de France n'a désormais plus rien à prouver. TF1 le met à l'honneur ce samedi soir en rediffusant un de ses spectacles les plus emblématiques. Du côté professionnel, Jeff Panacloc de son vrai nom Damien Colcanap n'a plus rien à envier à personne.

Mais quid de sa vie personnelle ? Il semblerait que ce soit la même chose. En effet, très présent dans les médias, l'humoriste de 33 ans reste malgré tout très discret sur sa vie privée. Il ne se confie que très rarement sur celle qui partage sa vie et avec qui il a deux enfants. Il est marié à Charlotte de Hugo depuis juin 2017 et s'était confié à cette occasion dans les colonnes du magazine Gala : "Ma vie sentimentale est plutôt stable, depuis longtemps. Si je suis un coureur ? Non, ce n’est pas mon style. Dans le fond, je suis quelqu’un de sage, de posé, un bosseur."

un papa comblé

Cette jeune femme, il la connaissait depuis un certain temps. Et pour cause, elle est l'attachée de presse du ventriloque depuis plusieurs années. "Elle continue à m'épauler dans mon aventure artistique. Si je doute, elle m'aide à intégrer qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie" avait expliqué Jeff Panacloc à Paris Match.

De leur amour, sont nés deux enfants. Une petite fille prénommée Rose, née le 15 février 2018 pour qui il avait mis sa carrière entre parenthèses au moment de sa naissance, comme il l'avait confié à Gala. "Quand Rose est née, je jouais à Paris et j'ai pu profiter d'elle comme je le voulais pendant ses trois premières semaines (...). Je redoute le moment où elle va comprendre que je m'en vais pour travailler et jouer avec une peluche".

Quelques mois plus tard le 19 mai 2020, Charlotte de Hugo parfois jalouse de Jean-Marc, a donné naissance à une autre petite fille, Alice.

Par J.F.