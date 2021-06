Jenifer au prime des 20 ans de la Star Academy : elle dévoile des photos de l'enregistrement

Le 14 mai dernier, Jenifer s'est replongée dans ses souvenirs de la "Star Academy" à l'occasion des 20 ans de l'émission. Pour rappel, la chanteuse avait participé à la première saison du télé-crochet, qu'elle avait d'ailleurs remportée. "Parce qu'il y a plusieurs vies dans une vie, la mienne a été marquée par tellement d'étapes importantes qui ont fait de moi celle que je suis. Et parmi tous ces moments de vie, il y en a un si particulier qui m'a totalement transformée et libérée à la fois. Le soir du 20 octobre 2001, je découvrais le fameux château de Dammarie-les-Lys entre pudeur et insouciance. Je n'avais que 18 ans, et cette aventure s'apparentait plus pour moi à un départ en colonie de vacances qu'un rêve de star", postait-elle.

Et de poursuivre : "En écrivant ce petit texte, je mesure encore plus la chance que j'ai de vous savoir toujours là, toujours présent 20 ans après, d'un amour intact et indéfectible, savoir que vous avez su transmettre cette relation si particulière à tant d'autres qui n'étaient pourtant pas nés à l'époque de la Star Ac. Cette émission reste pour nous tous notre madeleine de Proust, comme une photo dont on ne veut pas se séparer, un peu de nostalgie d'hier... Je vous ai aimés immédiatement, je vous aime tellement plus fort encore. Quelque chose me dit que l'on va se revoir très très vite".

Des retrouvailles 20 ans après

Le week-end dernier, Jenifer a retrouvé certains de ses anciens camarades de la "Star Academy" pour participer à l'enregistrement du prime spécial que TF1 diffusera à la rentrée. Sur place, elle a pu renouer avec Jean-Pascal Lacoste, Patrice Maktav, Carine Haddabou, Mario Barravecchia ou encore François Roure. Les professeurs de l'émission étaient eux aussi de la partie, notamment Kamel Ouali, Matthieu Gonet ou encore l'ex-directrice Alexia Laroche-Joubert, aujourd'hui présidente d'ALP (Adventure Line Productions).

Ce mercredi 23 juin 2021, Jenifer a posté une série de photos des coulisses de ce prime de la "Star Academy". L'occasion de la voir aux côtés d'anciens visages emblématiques du télé-crochet. En légende, la chanteuse de 38 ans a posté le message suivant : "20 ans après..." Une publication qui a été largement commentée par sa communauté. "Tant de souvenirs", a posté un internaute. "Je vais pleurer oh la la. C'est si beau de te revoir avec eux ! 20 ans quoi. Tellement fière de toi JEN ! Vivement le nouvel album et une tournée. Tu nous manques", a poursuivi un autre.

Par Non Stop People TV