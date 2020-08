Jenifer dans The Voice Kids : le prix de sa tenue dévoilé

Alors que "Koh-Lanta" fait son retour le 28 août prochain pour une saison inédite avec quatre équipes, TF1 lance ce samedi la toute nouvelle saison de "The Voice Kids". Si la dynamique de l'émission ne change pas, le jury a évolué. En effet, Amel Bent a cédé sa place à un nouveau coach, Kendji Girac. Le gagnant de la saison 3 de "The Voice" fait ses premiers pas dans le télé-crochet aux côtés de Soprano, Jenifer et Patrick Fiori. Dans une interview à Télé 7 Jours, le chanteur de 24 ans s'est confié sur ce nouveau rôle. "Quitter l'émission en tant que vainqueur, il y a six ans, et revenir en tant que coach, c'est incroyable !" a-t-il confié.

C'est lors de la finale "The Voice Kids" en 2019 qu'Amel Bent avait annoncé la nouvelle de son départ. "L'année prochaine, je serai chez les adultes. Je ne serai plus avec les kids. C'est le coeur serré que je fais cette annonce", disait-elle devant les caméras. Pour rappel, cette édition junior du télé-crochet avait été remportée par Soan.

Un look "seventies"... à quel prix ?

Cette septième saison de "The Voice Kids" est aussi l'occasion de retrouver Soprano, Patrick Fiori et Jenifer, les trois autres coachs de l'émission. Après avoir apporté son soutien aux soignants lors du confinement, la chanteuse fait son retour dans son célèbre fauteuil rouge à la recherche de nouveaux talents. Et autant dire que sa tenue dévoilée lors du teasing de l'émission fait déjà parler.

Le compte Instagram @jenifer.mode en a dit plus sur les vêtements que l'artiste a choisis pour ce coup d'envoi. "En véritable fashionista, elle mise sur une robe évasée à paillettes Yves Saint Laurent (...) Et pour la première fois, elle fait confiance à la marque Fendi avec les bottes stivale (...) Un look seventies maîtrisé pour la reine de la pop", indique l'administrateur de la page. Une tenue dont le prix s'élèverait à 2640 euros, la robe coûtant 1 390 euros et les bottes 1 250 euros, toujours selon les informations révélées par @jenifer.mode.

Par Clara P