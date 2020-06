Jenifer et Mario Barravecchia (Star Academy) en froid ? Il répond (exclu vidéo)

En 2001, Jenifer devenait la grande gagnante de la première édition de la Star Academy. Sa carrière était lancée et depuis la chanteuse originaire de Corse n’a jamais quitté le cœur des Français. La jolie brune s’était imposée face à Mario Barravecchia, chanteur belgo-italien. Si l’artiste a depuis tourné la page de la musique et est devenu chef d’entreprise à Beaune (Bourgogne), il garde dans son cœur sa camarade du Château de Dammarys-les-Lys : "J’aimerais beaucoup revoir Jenifer, je lui ai fait quelques appels dernièrement d’ailleurs car c’était ma petite sœur", a confié Mario Barravecchia ce jeudi sur Non Stop People, "On n’a plus de contact depuis une dizaine d’années", a-t-il toutefois précisé, assurant au passage être "fier de son parcours, de sa carrière". Pour le candidat malheureux aux dernières élections municipales, s'il n’a plus de contact avec Jenifer, c’est parce que la célébrité a cassé leur amitié : "Je suis persuadé que c’est quelqu’un de bien, on change dans la vie et on fait tous des erreurs et l’important c’est d’apprendre. Je suis persuadé que l’on va se recroiser", a-t-il poursuivi dans "L’Instant de Luxe".

Ils étaient finalistes ensemble lors de la Star Academy 1

Relancé par Jordan de Luxe sur leur relation et cette cassure, l’ancien de la Star Ac’ a précisé sa pensée : "J’ai certainement dit des choses à l’époque et elle aussi. Quand on nous pose les mêmes questions pendant des années, on peut répondre maladroitement, je l’ai certainement fait et ça l’a blessé et vice-versa", a reconnu Mario Barravecchia en prenant pour exemple l’anecdote de la Ferrari : "Cette fameuse question de la Ferrari à l’époque qui m’était posée tout le temps… Un jour j’ai dû dire au journaliste ‘arrêtez de m’embêter avec cette question idiote, allez lui poser la question directement’ et je sais que c’est ça à l’époque qui ne lui avait pas plu". La porte semble désormais ouverte à une réconciliation.

Par Non Stop People TV