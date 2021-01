Jenifer : Jean-Pascal Lacoste évoque leur "belle amourette" à la Star Ac (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a fait son arrivée sur Non Stop People aux commandes d'une nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a recueilli les confidences de Clara Morgane, Danièle Evenou, Vincent Mc Doom ou encore celles de Babette de Rozières. Cette dernière a livré un témoignage fort sur les violences qu'elle a subies de sa mère, mais aussi les abus sexuels dont elle a été victime enfant.

Ce lundi 4 janvier, Evelyne Thomas reçoit Jean-Pascal Lacoste dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" revient sur son expérience à la "Star Academy" en 2001. Comment il a été approché ? "J'ai été recruté en casting sauvage. C'était ma dernière saison en tant que pompier sur la plage (...) On est venu me voir en me disant : 'On fait un jeu télé où il faut chanter'. Je leur ai dit : 'Si c'est une blague (...) vous vous servez un café, moi je surveille des gens'. Ils sont restés toute la journée, ils m'ont regardé faire un peu le pitre. Et le soir, ils m'ont dit : 'Chante nous une chanson, fais quelque chose'. J'ai fait une connerie face à la caméra et de fil en aiguille, ils m'ont rappelé et je me suis retrouvé sur le prime", raconte-t-il.

"Il y avait des caméras partout"

Pendant cette aventure, Jean-Pascal Lacoste a fait la rencontre de Jenifer, la grande gagnante de cette toute première édition de la "Star Academy". Ils ont vécu une courte idylle. "C'était une belle amourette, je l'aimais beaucoup. On s'est fait trois bisous au château puis après on s'est un peu revus", confie-t-il. Dans la suite de l'entretien, il assure qu'il ne s'est rien passé entre eux dans le château. "Il y a des caméras partout (...) On était là pour bosser", précise-t-il.

Pour rappel, Jean-Pascal Lacoste était parvenu à se hisser jusqu'à la demi-finale du télé-crochet. En finale, les téléspectateurs avaient retrouvé Jenifer face à Mario Barravecchia. Agé aujourd'hui de 44 ans, ce dernier a fait son retour musical en 2019 avec le single "Et si tu n'existais pas".

Par Non Stop People TV