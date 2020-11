Jenifer : sa prestation dans le Morning Night sévèrement critiquée par les internautes

En début d'année, Michaël Youn annonçait son retour sur M6 avec une nouvelle émission le "Morning Night". Hommage au "Morning Live" qu'il animait il y a 20 ans de cela, l'émission est un programme mélangeant jeux et humour. Depuis, Michaël Youn et sa bande ont fait du chemin. Lui est passé derrière la caméra avec succès. Son dernier long métrage, Divorce club a été récompensé au festival de comédie de l'Alpe-d'Huez. Avec cette émission, c'est un retour à ses premiers amours. M6 a annoncé dans un tweet le retour de "Morning Night" "bientôt". Pour célébrer l'élection présidentielle et en l'honneur de Joe Biden, 46e président élu, Jennifer interprète l'hymne américain.

"Ridicule", "L'accent est pas fou"

Mais l'extrait de sa prestation est loin de faire l'unanimité. En commentaire du tweet, les internautes se sont déchainés sur la chanteuse. Ils sont nombreux à dire qu'elle chante faux et n'a absolument pas la prestance pour interprétrer une telle chanson. "Je n'ai rien contre Jenifer mais elle n a ni la puissance ni la voix pour chanter certaines chansons", écrit Allisa. "Bon oui, l’accent est pas fou", ajoute Lorine. "Ridicule", juge Greg. "On est d'accord que c'est très mauvais ? Je suis le seul à penser qu'en plus d'un accent merdique, c'est faux", s'emporte un autre internaute.

Il n'y a qu'aux yeux de Steeve qu'elle trouve grace. "Magnifique interprétation... Tellement peu d'artiste peuvent interpréter un hymne et celui là est bien dur et malgré cela Jenifer s'en sort à la perfection", estime le fan.

La chanteuse qui a été touchée par le coronavirus, n'a pour l'instant pas répondu aux critiques.