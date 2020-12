Jenifer : ses retrouvailles inattendues avec Jean-Pascal Lacoste !

Jenifer était invitée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce vendredi 11 décembre. La jeune femme venait ainsi présenter ses nombreux projets. Jean-Pascal Lacoste officie lui depuis quelques mois maintenant en tant que chroniqueur aux côtés de Cyril Hanouna. Quelques minutes avant sur le plateau, le jeune homme avait fondu en larmes en évoquant ses différents problèmes d'argent. "Au décès de mon père je devais 185.000 euros aux impôts. J’ai perdu mon contrat TF1, j’avais 5000 balles par mois" confie-t-il. "J’ai redémarré à 0. Et puis, j’ai fait un bad, il y a huit ans je n’avais rien. C’était au moment où j'ai divorcé et tout ça… Les gens vous démontent ! Même aujourd’hui !".

Mais quelques minutes après, Jean-Pascal Lacoste a retrouvé le sourire. Et pour cause, il a retrouvé son amour de jeunesse ! En 2001, le candidat participe à la première édition Star Academy aux côtés de Jenifer. Durant l'émission, les deux candidats tombent amoureux. La complicité est alors immédiate entre la première et le dernier de la classe. Mais quelques semaines après la fin du programme ils se séparent. Et ne se reverront plus jamais ! Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce vendredi 11 décembre, les deux anciens amoureux se sont alors retrouvés pour la première fois après 19 ans ! Une séquence évidemment étonnante pour la coach de The Voice et Jean-Pascal ! L'ancien chanteur a immortalisé l'instant sur son compte Instagram en postant une story avec la jeune femme "Je suis trop content ! Ça fait 19 ans qu’on ne s’était pas vus !".

