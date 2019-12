Jennifer Aniston : cette soirée qu'elle a passée avec Brad Pitt et qui affole les médias

Après son divorce avec Brad Pitt en 2005, Jennifer Aniston a vécu plusieurs histoires d'amour, dont une avec l'acteur Vince Vaughn. Mais sa rencontre avec Justin Theroux en 2011 sur le tournage du film "Peace, Love et plus si affinités" a changé sa vie. Fiancés en août 2012, les amoureux s'étaient mariés le 5 août 2015 dans leur propriété de Bel Air, à Los Angeles. Mais après deux ans et demi de mariage et sept ans de vie commune, leur divorce a été annoncé le 15 février 2018 par voie de communiqué.

Quelques mois après cette annonce, Justin Theroux s'était confié en exclusivité au New York Times, dans son édition du 22 septembre 2018. "La bonne nouvelle est que c'était probablement la plus - je pèse mes mots - la plus douce des séparations, dans laquelle il n'y a eu aucune animosité", confiait-il. Et de poursuivre : "Cela m'a brisé le coeur, dans le sens où notre amitié ne sera plus jamais la même, ne serait-ce qu'au quotidien. Mais l'amitié change en permanence, vous savez, alors nous sommes très fiers d'être restés en contact".

"Les gens essentiels dans sa vie s'étaient réunis"

Justin Theroux n'est pas le seul ex-mari avec lequel Jennifer Aniston est restée en contact. En effet, l'actrice de la série "Friends" est depuis quelques mois de plus en plus proche de Brad Pitt, dont elle est divorcée depuis 2005. Comme l'a rapporté le magazine People, la comédienne l'a invité à sa fête de Noël samedi 14 décembre 2019. D'autres invités ont répondu présents, notamment Tom Hanks, Kate Hudson, Reese Witherspoon, Jimmy Kimmel ou encore Gwyneth Paltrow, qui n'est autre que l'ex de Brad Pitt.

"Il est arrivé en premier et il est parti en avant-dernier", a précisé une source proche de Jennifer Aniston à E! News. Un autre témoin a fait quelques révélations sur les rapports que les deux ex-tourtereaux entretiendraient depuis quelque temps. "Ils ont été en contact quelques fois depuis son anniversaire et restent bons amis. Jennifer a toujours adoré préparer la fête annuelle pour décorer le sapin de Noël. Elle adore Noël. Et comme d'habitude, un grand groupe d'amis était présent. Les gens essentiels dans sa vie s'étaient réunis et Brad fait partie de ces gens", a-t-il dit au magazine People.

Par Non Stop People TV