Jennifer Aniston : son portrait nu mis aux enchères pour lutter contre le coronavirus

Les initiatives pour lutter contre le coronavirus sont nombreuses depuis le début de la crise sanitaire. Plusieurs célébrités ont fait preuve de générosité en faisant des dons aux hôpitaux et fondations comme Rihanna, Kylian Mbappé ou encore Blake Lively et Ryan Reynolds. Tandis que des ventes aux enchères ont également été réalisées où des objets appartenant notamment à Marion Cotillard ont été proposés, Jennifer Aniston a décidé de mettre aux enchères un ancien cliché où elle pose complètement nue. Tous les bénéfices de la vente de ce portrait en noir et blanc datant de 1995 serviront à soutenir la lutte contre le coronavirus.

Les enchères risquent de grimper

A l'époque où elle incarnait Rachel dans la série culte "Friends", l'actrice a posé pour son ami photographe Mark Seliger, rencontré durant le tournage. Le regard face à l'objectif, Jennifer Aniston est assise nue, les jambes et les bras croisés. Sur Instagram, l'actrice a dévoilé une courte vidéo du développement du cliché pour annoncer sa mise aux enchères : "Mon cher ami Mark Seliger s'est associé à Radvocacy et Christie's pour mettre aux enchères vingt-cinq de ses portraits - dont le mien ️- pour l'aide relative au Covid-19... La totalité des recettes de la vente de ce portrait sera versée à la National Association of Free and Charitable Clinics, une organisation qui fournit gratuitement des tests de dépistage du coronavirus et des soins, dans tout le pays aux personnes médicalement défavorisées". Estimée entre 5000 et 7000 dollars sur le site de Christie's, le fameux cliché a déjà atteint les 8000 dollars d'enchères.

Par Marie Merlet