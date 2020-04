Jennifer Aniston : son très beau geste envers une infirmière touchée par le coronavirus

Alors que la pandémie de coronavirus n’épargne aucun pays, les Etats-Unis sont largement touchés. Si Ellen Pompeo publie des vidéos pour sensibiliser les habitants au confinement, d’autres stars font des dons à destination des hôpitaux. Dans ce contexte, l’actrice Jennifer Aniston a fait une apparition surprise dans une visioconférence animée par Jimmy Kimmel sur ses réseaux sociaux avec une infirmière en cardiologie. Cette dernière racontait être positive au covid-19 et devoir s’éloigner de sa famille pendant le délai de quarantaine. Mais au cours de l’interview, l’animateur déclare : "Nous voulions vous remonter un peu le moral. Alors j’aimerais vous présenter quelqu’un, son nom est Jennifer".

Une autre surprise attend la jeune femme…

C’est alors que l’ancienne femme de Brad Pitt apparaît à l’écran pour la plus grande surprise de la jeune infirmière. "Salut chérie, je suis ravie de te rencontrer" entame alors Jennifer Aniston avant de saluer le travail des soignants. "Que Dieu vous bénisse ! Je ne sais même pas comment exprimer ma gratitude pour tout ce que vous faites. Vous mettez en danger votre santé et pour cela vous êtes juste phénoménaux". Un hommage qui touche la jeune femme. Mais l’actrice révélée dans Friends a une autre surprise pour elle. Elle annonce que la jeune femme recevra une carte cadeau de 10 000 dollars à utiliser chez Postmates, une entreprise spécialisée dans la livraison de repas qui offrira des cartes cadeau aux infirmières de son service également. Un geste généreux qui touche la jeune infirmière. Jennifer Aniston a ensuite raconté comment se déroulait son confinement : "Je suis agoraphobe donc pour moi ce n’est pas vraiment un challenge (….) Faire la vaisselle est mon activité favorite parce que non seulement je lave les assiettes mais je me lave les mains en même temps !"

Par Valentine V.