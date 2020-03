Jennifer Lauret : que devient l'ancienne actrice de Camping Paradis ?

Si elle a incarné Ariane Leroy pendant six ans dans "Camping Paradis", Jennifer Lauret a définitivement tourné la page. Il faut dire qu'elle a multiplié les projets avec son rôle récurrent dans "Une famille formidable" et "Julie Lescaut". Une décision qu'elle assume : "On était arrivé au bout de mon personnage, au bout de l'histoire entre Tom et Ariane. Il n'y avait pas d'évolution possible" confie alors l'actrice à Ici Paris en 2012. Depuis, Jennifer Lauret a continué de tourner jusqu'à l'arrêt des deux autres séries. Elle a donc quitté la télévision pour se consacrer à sa famille, elle est la maman de 4 filles, et voguer vers de nouveaux projets loin des plateaux de tournages. Celle qui a fêté ses 40 ans en 2020 avec son mari Patrick a annoncé son grand projet dans les colonnes d'Ici Paris : "Avec Patrick et un associé, nous venons d'ouvrir un bar à tapas à Bordeaux, Le Sababa et il cartonne !" Y a-t-il un espoir de la revoir sur le petit écran ? Elle répond !

"La télé me manque"

"Je n'en sais absolument rien. J'ai plein de petits projets qui se mettent en place, mais rien de précis pour le moment. La télé me manque, mais je ne suis pas en dépression" confie Jennifer Lauret. Il reste donc un espoir de la revoir un jour sur les écrans. En tout cas, elle a gardé contact avec certains de ses anciens partenaires, "Avec Véro (Véronique Genest) on se téléphone très souvent et il nous arrive de partir en vacances ensemble. On s'aime c'est indéniable (...) J'ai des contacts avec Anny Duperey, Roméo Sarfati ou Alex Thinault" raconte la jeune femme. De son côté, la série "Camping Paradis" continue de cartonner depuis presque 15 ans. Ce lundi 2 mars un épisode inédit sera diffusé sur TF1 à partir de 21h05. Laurent Ournac, l'interprète de Tom, sera entouré d'une invitée de marque puisqu'il s'agit de Sandrine Quétier.

