Jeremstar : La plainte pour viol sur mineur déposée contre lui classée sans suite

Trois ans et demi plus tard, Jeremstar va enfin pouvoir passer à autre chose. Mercredi soir, le procureur de Nîmes a en effet annoncé que la plainte pour viol sur mineur déposée en 2018 contre l’ancien chroniqueur de télévision a été classée sans suite : "Je confirme le classement sans suite pour Jérémy Gisclon" (le vrai nom de Jeremstar, ndlr) "et des poursuites contre Pascal Cardonna, pour de multiples infractions à caractère sexuel impliquant des mineurs" a-t-il déclaré à l’AFP. Plus tôt dans la journée, Jeremstar s’était déjà lui-même réjoui du classement de l’affaire dans un communiqué dans lequel il annonçait qu’aucune infraction n’avait été retenue contre lui.

Jeremstar attend sa revanche

Dans ce document publié sur ses réseaux sociaux, Jeremstar évoque "un enfer" qui l’a "littéralement détruit" autant sur le plan personnel que professionnel. Il en profite d’ailleurs pour régler ses comptes avec l’un de ses anciens employeurs, C8. Il écrit en effet avoir "été lâchement viré de la chaîne C8" alors qu’il vivait son "rêve" en construisant sa carrière chez Thierry Ardisson. Pas prêt à passer l’éponge, Jeremstar entend désormais avoir sa revanche : "J’ai hâte que ces gens qui ont détruit ma vie paient" prévient l’ancien chroniqueur, "J’ai hâte que les procès aient lieu. La justice est si lente mais je garde espoir car ce premier dénouement me conforte dans l’idée que j’ai bien fait de lui faire confiance".

Aujourd’hui est un jour avec une émotion particulière. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu et qui n’ont jamais cru à toutes ces horreurs. Et merci à tous ceux qui retweeteront pour que mon message circule au moins autant que toutes les calomnies à mon sujet ont circulé. pic.twitter.com/rJyLiAeNNE — JEREMSTAR (@jeremstar) June 16, 2021

Par Benjamin S.