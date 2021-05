Jeremstar : ses sordides révélations sur la prostitution dans la télé-réalité

La chaîne NRJ 12 diffuse actuellement la nouvelle saison des "Vacances des anges". Mais le grand retour du programme est malheureusement entaché par un scandale sur fond de harcèlement et trafic de drogue. Plusieurs anciennes candidates à savoir Angèle, Rania, Nathanya, Céline ou encore Rawell prennent en effet la parole sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours pour dénoncer le harcèlement dont elles ont été victimes sur les tournages mais aussi pour pointer du doigt les mauvais traitements infligés par la production.

Face au tollé, Jeremstar, qui publiait autrefois sur son blog des interviews de candidats de téléréalité, a décidé de prendre la parole via une vidéo publiée ce dimanche 2 mai 2021. "Sur plusieurs tournages, et plusieurs émissions je l’ai entendu, je l’ai constaté, je l’ai vu… Vous savez, j’étais à l’époque ami avec des producteurs, je les fréquentais, ils essayaient de me brosser dans le sens du poil, j’entendais des choses, j’étais là ! Et j’ai entendu, une fois, 'bon ben elle, on va la faire venir, de toute façon elle va coucher avec Machin, ce sera très simple, de toute façon c’est la chair à audience !'" a-t-il déclaré.

"Celle qui couche est payée le triple"

Jeremstar qui assure que ce phénomène n’est pas nouveau, distingue ensuite "deux types de prostitution". La première est selon lui, "imposée par certaines productions, faire tapiner une candidate à l’antenne […] la faire coucher dans le cadre de son travail, je ne sais pas comment ça s’appelle, enfin si je sais…" lance-t-il. Le blogueur a alors profité de cette intervention pour faire son mea culpa : "Je les appelais les 'morues', je partais du principe que c’était toutes des filles faciles… Mais oui les candidates étaient vraiment vues comme des morceaux de viande, c’est vrai qu’effectivement si elles ne couchaient pas, elles étaient virées ! Et il n’y a pas besoin d’aller chercher bien loin, il y en a plein !!".

Très cash, l’influenceur aborde ensuite le salaire des candidates : "Vous savez ça va très vite, quand les candidats discutent entre eux de combien ils sont payés et qu’ils se rendent compte que celle qui couche est payée le triple…". Jeremstar révèle ensuite que la prostitution se poursuit en dehors des tournages : "Je me suis déjà retrouvé dans des soirées où j’allais voir des candidates, c’était aussi mon boulot de faire du relationnel, j’avais rendez-vous dans des appartements, et en fait tu te rendais compte que non seulement les candidates étaient droguées, mais qu’en plus il y avait des mecs chelous avec qui elles avaient des relations tarifées !".

Par E.S.