Jeremstar visé par une enquête : l'influenceur accusé de "travail dissimulé" et de "harcèlement"

Jeremstar est visé par une plainte d'un ancien collaborateur pour "travail dissimulé", "harcèlement" et "violences à caractère racial". Une enquête du parquet de Paris a ainsi été ouverte le 23 septembre dernier, a indiqué l'AFP ce jeudi 15 octobre. Ancien caméraman de l'influenceur, Bruno Etenna explique dans sa plainte déposée mi-juillet, avoir travaillé "en tant que réalisateur" sur "222 vidéos" entre 2012 et 2017 pour Jeremstar, rapporte l'AFP. En dehors de quelques légers défraiements que le youtubeur reconnaîtrait dans sa biographie, Bruno Etenna assure n'avoir "jamais été déclaré" ni "rémunéré" pour ces tournages.

Accusé d'"harcèlement moral"

Jeremstar est accusé par son ancien collaborateur d'"harcèlement moral" et de l'avoir "humilié publiquement" notamment dans "des vidéos diffusées au plus grand nombre", "sous couvert d'humour tenu des propos dégradants". L'homme accuse de plus Jeremstar de "violences à caractère racial" après lui avoir brûlé une mèche de cheveux à l'aide d'un briquet en ajoutant comme commentaire "ça vit dans la savane ce truc", qu'il considère comme une référence "claire à sa couleur de peau". Auprès de l'AFP, Maître Jérémy Kalfon, l'avocat de Bruno Etenna a déclaré : "Ces faits dans lesquels le fort dispose du faible sont graves et l'ouverture d'une enquête permettra d'en mesurer toute l'étendue et toute l'intensité". Devant l’ouverture d'une enquête, Bruno Etenna s'est réjoui de cette avancée : "Je n’y croyais plus ! A chaque fois que Jeremstar a été attaqué, il n’y a jamais eu de suites. (...) Ma parole est enfin entendue et la justice va enfin s’intéresser aux faits que je dénonce".

