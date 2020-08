Jérémy Ferrari fait part de sa colère dans une lettre ouverte au gouvernement

Depuis la crise sanitaire inédite qui a touché le monde entier, de nombreux secteurs ont été impactés. Notamment celui de la culture. En effet, en France, les rassemblements de plus 5000 personnes ne sont toujours pas autorisés jusqu’au 30 octobre prochain ce qui empêche la tenue de spectacles, concerts, représentations… Les rassemblements de moins de 5000 personnes sont possible en respectant certaines restrictions. L’humoriste Jérémy Ferrari a fait part de sa colère dans une tribune publiée dans Le Parisien ce dimanche 16 août et partagée sur son compte Twitter. "La réouverture des lieux de moins de 5000 personnes sans la levée de la distanciation sociale est illusoire et vous le savez !" débute sa lettre adressée au gouvernement et plus précisément à Emmanuel Macron, Jean Castex et Roselyne Bachelot.

L’humoriste fait part de son incompréhension

Jérémy Ferrari qui ne mâche pas ses mots entame une série de questions pour les principaux intéressés : "Pourquoi ce silence ? Pourquoi ce déni de la réalité ? Est-ce que le monde culturel vous dérange ? (…) Est-ce que la culture c’est comme les banlieues, un levier ? Un bouton pratique sur lequel on appuie ou non en fonction des ambitions politiques et des besoins de communication ?" Puis il fait part de son incompréhension : "Alors que vous avez successivement et d’une manière extrêmement claire levé les restrictions et la distanciation sociale dans les trains les avions, les foires, les salons professionnels et les universités, vous ne l’avez pas fait dans les lieux culturels".

Il reproche le silence de Roselyne Bachelot

Il reproche à la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot "plutôt bien-aimée des artistes et des Français", son silence, "depuis sa nomination, rien". "L’ensemble du monde du spectacle est en train d‘attendre, dans la peur et en croisant les doigts, que vous réagissiez" écrit Jérémy Ferrari. L’humoriste précise que les acteurs du monde de la culture ne veulent pas "jouer à tout prix" et ne "refusent pas les règles sanitaires". Il insiste sur le fait que les mesures prises dans les transports publics peuvent être facilement adaptées dans des salles de spectacle comme le port du masque, la présence de gel hydroalcoolique… Et ajoute, "Dans un théâtre comme dans un train les gens sont disciplinés là où ils le sont beaucoup moins dans les bars les parcs et les plages". Il conclue sa tribune par "N’ayez pas peur des conséquences mais des conséquences de vos peurs".

Par Valentine V.