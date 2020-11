Jérôme Anthony : cette célèbre émission qui lui a ouvert les portes du métier (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a fait son arrivée sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle de sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Elle a reçu Djibril Cissé, mais aussi Clara Morgane, Booder, Danièle Evenou, Pierre Billon et plus récemment Enora Malagré. Cette dernière lui a parlé de son départ de "Touche pas à mon poste" en 2017, mais aussi de son désir de maternité via l'adoption.

Ce mercredi 11 novembre, un nouvel invité fait face à Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Il s'agit de Jérôme Anthony, ancien présentateur de l'after de "La France a un incroyable talent" et acolyte de Cyril Lignac dans "Tous en cuisine", l'émission diffusée sur M6 qui a cartonné pendant le confinement, de mars à mai 2020. Pour rappel, le programme culinaire a fait son retour en août dernier avant de s'arrêter le 9 octobre.

Chanteur dans un concours sur TF1

Dans un extrait inédit de son passage dans l'émission d'Evelyne Thomas, Jérôme Anthony raconte comment sa maman l'a fait passer pour "un journaliste de la presse de Nancy". Une histoire qui démarre au début des années 1990. À cette époque, l'animateur travaille dans une boutique de vêtements. "Entre-temps, j'ai eu un grave accident de voiture. Je me suis retrouvé dans un fauteuil pendant un an. Au sortir de ça, ma mère m'a dit : 'On va s'occuper du magasin, tu vas prendre un billet de train et tu te casses à Paris. J'ai appelé les productions de Michel Drucker et de 'Sacrée Soirée' et je leur ai dit que tu étais journaliste et tu vas aller en répétition au Pavillon Baltard et tu feras l'interview de Michel Drucker et le lendemain, tu vas faire pareil avec Jean-Pierre Foucault'", confie-t-il. Et de poursuivre : "Je vais au studio, mais timide comme je suis, je me casse et je n'ai parlé à personne".

Quelques jours plus tard, Jérôme Anthony assiste aux répétitions de "Sacrée Soirée", une émission de variétés diffusée de 1987 à 1994 sur TF1. "Je suis comme un fou", dit-il. Mais comme au Pavillon Baltard, il n'ose parler à personne et s'en va. "Au moment où je sors, il y a un mec de la production qui rentre et qui me dit : 'Ben alors, comment ça va ? Je t'ai vu cet été dans un bar (...) Tu chantais à Saint-Tropez (...) J'ai trouvé que c'était super, tu as mis l'ambiance. Envoie-moi une cassette et on fait une séquence 'Jeunes talents'. Et 15 jours plus tard, je faisais la séquence 'Jeunes talents' de 'Sacrée soirée' (NDLR, voir vidéo ci-dessous) C'est ça qui m'a ouvert les portes du métier", raconte-t-il.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV