Jérôme Anthony en deuil : ses confidences sur la perte d'un être cher (exclu vidéo)

Cette période de confinement aura permis à Jérôme Anthony de devenir un expert en cuisine. En effet l’animateur du groupe M6 est présent aux côtés de Cyril Lignac tous les jours en direct dans "Tous en cuisine", l’émission culinaire lancée par M6 pendant la crise sanitaire pour permettre aux Français d’élaborer des plats simples, équilibrés et abordables. Et si Jérôme Anthony ne réussit pas forcément chaque recette, celui qui s’est confiné chez lui à Nancy met l’ambiance chaque soir. Invité de "Good Morning Week-end" sur Non Stop People, le présentateur est revenu sur cette période et sur "Tous en cuisine". "(…) Ce confinement a été très sympathique parce que faire une émission tous les jours et garder le lien avec les téléspectateurs, c’est un privilège. Donc ce confinement a été sympathique, rigolo mais personnellement – je vous avoue un truc – pas toujours évident", avoue-t-il.

L’animateur a perdu sa grand-mère

"Dans mon entourage, ça n’a pas été évident, évident mais on a gardé le cap, on a gardé le sourire, on s’est amusé, on n’a bien performé, ça fait vraiment plaisir. On s’amuse beaucoup dans cette émission", continue Jérôme Anthony. A la question de savoir ce qui a été compliqué pendant ce confinement, l’animateur révèle alors avoir perdu un être cher. "J’ai perdu ma grand-mère pendant ce confinement, j’étais très proche d’elle, j’ai dû conjuguer avec tout cela", révèle le présentateur qui préfère rester pudique sur le sujet. "C’est vraiment très triste mais ces émissions m’ont fait vraiment beaucoup beaucoup beaucoup de bien", déclare l’acolyte de Cyril Lignac. L’animateur est à retrouver au moins jusqu’à fin mai sur M6 chaque soir et en direct dans "Tous en cuisine".

Par Ambre L