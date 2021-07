Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) bientôt parents : premiers préparatifs pour leur futur bébé

En 2020, les fidèles de "L'amour est dans le pré" avaient pu découvrir une 15e édition inédite sur M6. Une nouvelle saison marquée par la naissance de nombreuses histoires d'amour, à l'image de celle de Lucile et Jérôme. Dès le speed-dating, ce dernier a craqué pour la jeune femme. S'il avait invité une deuxième prétendante sur son exploitation, l'attirance qu'il avait pour la jolie blonde n'a pas tardé à se confirmer. Depuis la fin du tournage, les tourtereaux ne se quittent plus. Et récemment, ils ont annoncé attendre un heureux évènement.

"Un an après, nous vous annonçons la plus belle des nouvelles #jeromeetlucile #unanaprès #leplusbeaucadeau #mercilavie #merciatous #destin #bebe #bientot3 #heureux #amourinconditionnel #family #reve #chance #leplusgrandbonheur #vivelavie #vivelamour #onvousaime", ont-ils posté sur leur page Instagram commune. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir leur communauté. "Vous m’avez fait rêver lors de l’émission. Avec mon compagnon, on vous trouvait tellement adorable ! J’ai beaucoup pleuré lors du bilan. Félicitations à vous deux !" postait une internaute. "Félicitations. Beaucoup de bonheur pour ce petit bout de chou qui va arriver dans une belle et jolie famille", continuait une autre.

La chambre du bébé dévoilée

Quelques jours après avoir annoncé cette future naissance, Jérôme et Lucile ont assisté au mariage de Mathieu et Alexandre, autre couple emblématique de "L'amour est dans le pré". Une cérémonie qui a eu lieu avec la présence de Karine Le Marchand qui était le témoin de Mathieu. Sur Instagram, Jérôme et Lucile ont posté une photo immortalisant cette journée d'amour et de festivités. En légende, ils ont eu quelques mots pour les heureux mariés. "Longue vie à votre amour, vous rayonnez. Que votre chemin reste toujours aussi lumineux et que tous vos souhaits les plus profonds se réalisent".

Toujours sur Instagram, Jérôme et Lucile ont fait savoir qu'ils étaient déjà en train de préparer l'arrivée de leur futur bébé. Ainsi, ils ont posté trois clichés sur lesquels les internautes ont pu découvrir les premiers vêtements achetés pour le petit bout de chou, mais aussi sa chambre. "Mignonnerie. Tellement hâte", a posté Lucile. Pour l'instant, aucune information sur le sexe ni le prénom du bébé n'a été dévoilée. Quant à la date d'accouchement, les futurs parents restent pour le moment discrets à ce sujet.

Par Clara P