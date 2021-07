Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : pourquoi le mariage n'est pas leur priorité

Les fidèles de l'émission "L'amour est dans le pré" se souviennent du speed-dating de Jérôme. Dès sa rencontre avec Lucile, l'agriculteur n'a eu d'yeux que pour elle. C'est donc tout naturellement qu'il l'avait invitée sur son exploitation. Si cette dernière n'était pas seule, elle a finalement réussi à conquérir son coeur. Depuis, Lucile et Jérôme filent le parfait amour. En décembre dernier, juste avant le passage en 2021, les tourtereaux avaient posté une photo d'eux avec en légende, le bilan de leur année 2020.

"Pour nous, c'était une année exceptionnelle. Evidemment bouleversée comme vous tous par les confinements et autres joyeusetés. Alors, si au-delà de notre histoire d'amour et de notre rencontre nous avons réussi à vous transmettre de belles et bonnes ondes et si notre amour a transpercé l'écran alors c'est la cerise sur le gâteau. Nous continuerons à vous transmettre tous nos bonheurs et joies à venir".

"On a envie de se marier, mais..."

Le 13 juin dernier, Lucile et Jérôme ont annoncé une heureuse nouvelle sur leur page Instagram commune. En effet, ils attendent un heureux évènement ! Quelques jours après la révélation de cette future naissance, ils ont assisté au mariage de Mathieu et Alexandre, eux aussi ex-candidats de cette 15e saison de "L'amour est dans le pré" sur M6. Karine Le Marchand était présente pour ce jour si particulier.

Dans un entretien à Télé-Loisirs, Lucile et Jérôme ont été questionnés sur la suite de leurs projets à deux. "Voir Mathieu et Alexandre se marier vous redonne-t-il des envies ?" leur ont demandé nos confrères. "On a envie de se marier, mais pas maintenant", a répondu Lucile. Pourquoi souhaitent-ils attendre ? "Il y a plein de raisons : l'argent, la crise sanitaire, maintenant le bébé... Bien sûr qu'on en a envie, mais ce n'est vraiment pas la priorité. Autant pour le bébé, c'était le moment, j'ai 39 ans et je veux pouvoir en profiter. Dans 20 ans, j'aurais 60 balais, c'est correct, après ça commence à être compliqué", a confié Jérôme. "Moi j'ai 32 ans donc un peu plus de marge... Mais quand même, faut pas traîner hein (elle rit). Je ne voulais pas non plus faire mes enfants à 38 ans ! Et il n'y a pas de raison d'attendre", a conclu Lucile.

Par Clara P