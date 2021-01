Jessica Aidi : pourquoi son intégration dans les Marseillais a été compliquée

Le tournage de la dixième saison des Marseillais a commencé depuis quelques semaines maintenant. Malgré des débuts compliqués notamment à cause des cas de Covid-19 chez certains candidats, tout semble désormais rentré dans l'ordre.

Les téléspectateurs pourront bientôt découvrir cette saison anniversaire sur leur écran et ainsi découvrir les nouveaux candidats et la nouvelle bookeuse !

Cette année, Catalia ne s'occupera pas des candidats, la production a décidé de faire appel à une autre jeune femme : Jessica Aidi. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle n'est pas totalement inconnue du grand public puisqu'il s'agit de la compagne de Marco Verratti, joueur emblématique du PSG.

"ça a copieusement chambré dans la foulée"

Dans une interview accordée au Parisien, Jessica Aidi s'est confiée sur ce nouveau rôle : "Je suis arrivée dans Les Marseillais par le plus grand des hasards. Le producteur, Benjamin Giazzi, était à la recherche d'une bookeuse pour la nouvelle saison. Il a posté une annonce sur ses réseaux, deux de mes amis lui ont envoyé mon profil, il m'a contactée… On s'est rencontrés et ça a accroché immédiatement".

Mais son intégration n'a pas été de tout repos. En effet, les Marseillais, fan de foot et plus précisément de l'Olympique de Marseille ont rapidement reconnu la compagne de Marco Verratti : "Je me suis présentée comme l'aurait fait n'importe qui, par mon prénom. Mais les garçons m'ont reconnue et ont directement fait le lien. Comme tout Marseillais qui se respecte, ce sont des vrais fans de foot (rires). Inutile de vous dire que ça a copieusement chambré dans la foulée". Elle conclut ensuite : "Comme j'ai une petite autorité sur eux du fait de ma position de bookeuse, ils ne se sont pas encore permis de me charrier sur ça ou sur Marco. Mais on n'est qu'en début de tournage, ça peut encore évoluer dans les semaines à venir".

Par J.F.