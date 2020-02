J’irai dormir chez vous : Antoine de Maximy révèle son salaire (exclu vidéo)

Depuis 2005, Antoine de Maximy emmène les téléspectateurs de Canal + puis de Voyage et de France 5 aux quatre coins du monde. Mais l’animateur nomade propose une manière tout à fait originale de découvrir le pays : il part seul bardé de caméras pour filmer son périple et tente de se faire inviter chez des habitants locaux pour y passer la nuit. Un moyen selon lui de mieux connaître leur mode de vie et les coutumes du pays visité. Une manière de voyager qui n’est pas sans risque. En 2019, il confiait sur Europe 1 avoir eu "vraiment peur" en Bolivie. Et pour cause. L’animateur a failli se faire enlever. "Une femme se faisant passer pour un flic a voulu m'embarquer pour me dépouiller. Je ne me suis pas laissé faire et la soirée s'est terminée dans un vrai commissariat avec les télés nationales qui voulaient m'interviewer", révélait-il.

L’animateur parcourt la planète seul

Ses mésaventures à La Paz ne se sont pas arrêtées là puisque pisté par d’autres malfrats liés à cette femme, Antoine de Maximy avait dû se réfugier à l’ambassade de France avant de quitter en catastrophe la Bolivie. Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People ce vendredi, Antoine de Maximy revient sur son émission, qu’il a créé, qu’il réalise et présente seul. L’occasion d’aborder la fameuse question de l’argent. "Je gagne très bien ma vie, je gagne autour de 10 000 euros par mois", indique Antoine de Maximy sur Non Stop People. "Je ne sais pas si c’est si important que cela", indique l’animateur toutefois. "Il y a plein de questions actuellement sur lesquelles ça devient difficile de répondre parce que c’est donner des points pour t’accrocher et éventuellement t’emmerder et moi s’il y a un truc que j’aime bien, c’est ne pas être emmerdé", déclare-t-il. A noter que depuis juin 2019, il n’y a pas eu d’épisodes inédits de "J’irai dormir chez vous".

