Joëlle Dago-Serry : l'animatrice victime de violences sexuelles, elle témoigne

Ce mardi 4 août, le monde du patinage était une nouvelle fois dans la tourmente. Les déclarations de Sarah Abitbol en janvier dernier ont mené à une enquête au sein des sports de glace réalisée par 'Inspection Générale de l'Education, du Sport et de la Recherche. Et le rapport fait froid dans le dos. Vingt et un entraîneurs vont être mis examen concernant des affaires de violences sexuelles physiques ou verbales. Sarah Abitbol a réagi à ce rapport lors d'un entretien accordé à FranceInfo : "On peut dire que la honte a changé de camp et aujourd'hui, je peux me regarder dans la glace en étant fière de moi et en disant que j'ai vraiment brisé quelque chose de très important. (...) Beaucoup de parents me félicitent. Il fallait le faire. J'ai hésité, mais aujourd'hui, vraiment, je ne regrette pas".

"J'ai zéro confiance"

Le sujet a été abordé ce mercredi 5 août dans l'émission les Grandes Gueules sur RMC qui vient d'arrêter la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Joëlle Dago-Serry a réagi au rapport et ce dernier a réveillé de terribles souvenirs. Et pour cause, la chroniqueuse a dévoilé avoir été abusée lorsqu'elle était plus jeune. "Moi, avec mon expérience personnelle, je n'ai pas de 100% confiance..." commence-t-elle. "Avant même ma première expérience sexuelle, j'avais déjà subi des attouchements d'un nombre incalculable d'hommes, à travers des clubs de sport, des sorties avec des adultes à l'église, des choses comme ça…J'ai zéro confiance, et ça me gêne totalement d'avoir à éduquer ma fille sur son corps, sa sexualité, à l'âge de cinq ans !"

Par J.F.