JoeyStarr papa : Ses touchantes confidences sur ses enfants

Connu pour son franc parler et sa personnalité assez forte, JoeyStarr est également un père comblé grâce à ses trois fils, Matisse, Khalil et Marcello. D’ordinaire assez réservé sur sa vie privée, le rappeur avait fait des confidences récemment sur ses enfants dans Clique sur Canal + : "La mère de mes deux plus grands me dit 'tu as pas de filtre avec eux', mais ouais je leur raconte ce qu'il en est (...) La perfection n'étant pas de ce bas monde, j'ai ma place (...) Moi on peut me reprocher plein de trucs. En aucun cas le fait que je sois jeune n'est une excuse, ou que j'ai pris des opioïdes. Moi j'ai une histoire de famille très compliquée (...) Je continue à me construire encore". Et alors que JoeyStarr n’hésite pas à afficher son bonheur sur ses réseaux sociaux en compagnie de ses enfants, il a accepté de faire de nouvelles confidences dans Sept à Huit ce dimanche 22 novembre.

"J’ai appris la tendresse avec les enfants"

Face à Audrey Crespo-Mara dans le Portrait de la semaine, JoeyStarr s’est livré : "Je crois que tous les gens que j'ai aimés ont su réveiller mon côté féminin, ma délicatesse. Moi j'ai appris la tendresse avec les enfants. Donc putain, les gonzesses d'avant, je me dis qu'est-ce qu'elle ont du vivre mais bon voilà c'est comme ça (…) Je suis vigilant avec mes enfants et ils me le rendent bien, ça bosse à l'école. On a fait trois gentils, trois vrais gentils ! Les deux plus grands, ça les intéresse pas trop d'être comme leur père (...) Ils sont tous dans le charme donc c'est super rassurant ! (…) On en a un qui a 15 ans, il sait déjà ce qu’il veut faire dans la vie. Il est déjà inscrit dedans. L’autre, il a 13 ans, il est en dilettante, je comprends pas... Le mec a 17 de moyenne alors qu’il est d’une nonchalance hors norme. Je pense qu’il bosse à la fulgurance. Et puis après, il y en a un qui a 5 ans. Normalement à cet âge-là, tu dois être à 400/500 questions par jour. Lui, il est à 3000, avec la voix de Mickey !".

Par Alexia Felix