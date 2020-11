Johnny Hallyday - Antoine : les origines de leur "guéguerre" dévoilées (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie personnelle. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a invité un panel de stars, de Booder à Clara Morgane en passant par Chimène Badi ou plus récemment Gil Alma.

Ce mardi 24 novembre, Evelyne Thomas s'est entretenue avec Antoine, chanteur et navigateur français de 76 ans. Dans un extrait inédit, il a accepté de revenir sur les rapports qu'il a entretenus avec Johnny Hallyday, notamment après la sortie en 1966 de sa chanson "Les élucubrations d'Antoine", dans laquelle il parle du chanteur en disant qu'il veut le "mettre en cage à Médrano". "Je n'avais rien contre lui, c'était une phrase surréaliste (...) Puis Johnny Hallyday en cage, ça fait rigoler tout le monde. C'était magnifique", confie-t-il.

"Ça lui a fait du succès..."

Dans la suite de l'entretien, Antoine reconnaît qu'il y a eu une "guéguerre" avec Johnny Hallyday, mais qui n'a pas été provoquée par ce dernier. Et de poursuivre : "La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une boîte de nuit à Marseille. Je venais de faire mon premier gala où j'ai été payé pour la première fois de ma vie. Je rencontre Johnny dans la boîte et il me dit : 'J'adore ta chanson, d'ailleurs regarde, j'ai une chemise à fleur'. Il avait une chemise à fleur. Puis ensuite, c'est devenu un petit peu une guéguerre. Les éditeurs, les secrétaires, les différentes personnes se sont dit : 'Il faut que tu lui répondes'. Ça a amusé tout le monde puis ça lui a fait du succès, ainsi qu'à moi".

Il raconte ensuite comment le photograpge Jean-Marie Périer les a réunis un soir dans le salon d'une boîte de nuit pour les "rabibochés". "On est resté deux heures (...) On a discuté un peu. Puis après, on s'est bien entendu", explique-t-il. Il a plus tard reçu un appel de Johnny Hallyday qui lui demandait un conseil pour se construire un bateau. "Ils voulaient en acheter un", conclut-il.

Par Non Stop People TV