Johnny Hallyday : Bernard Montiel tacle Laeticia Hallyday et l’album posthume dans TPMP

Lundi 14 septembre 2020, Laeticia Hallyday a annoncé sur son compte Instagram une nouvelle qui divise les fans du Taulier. La veuve de Johnny Hallyday a dévoilé qu’un nouvel album posthume allait sortir. "Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny. Son dernier Road Trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises dans un seul coffret. Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration", a-t-elle écrit. La sortie de cet album posthume est prévue pour le 23 octobre prochain.

Bernard Montiel dénonce une "machine à cash"

Cette annonce n’a pas plu à Bernard Montiel, proche de la famille Hallyday et notamment du clan de Laura Smet. Sur le plateau de "Touche pas à mon poste" ce mardi 15 septembre 2020, le chroniqueur de Cyril Hanouna s’est indigné : "Évidemment, la machine à cash on va la faire marcher puisque Laeticia Hallyday a été obligée de partager l’héritage de Johnny (…) C’est reparti avec un nouveau coffret qui va sortir". Agacé, Bernard Montiel s’en est pris à Laeticia Hallyday qu’il accuse de vouloir "refaire du fric". "Un nouveau coffret sort sur Johnny, tant mieux pour les fans et pour nous. On est contents. Sauf que la machine à cash repart. L’album sortira le 23 octobre. Vous savez pourquoi ? Comme elle est obligée de partager l’héritage, ce qu’elle ne souhaitait pas faire au début, alors maintenant il faut faire repartir la machine à cash. Faut refaire du fric donc on ressort maintenant un album avec un titre inédit", a expliqué le chroniqueur dans TPMP avant de conclure son coup de gueule : "David Hallyday a plein de titres inédits et d’enregistrements avec son père mais il ne les sort pas".

Le coup de gueule de @bernard_montiel sur le nouvel album de Johnny Hallyday #TPMP pic.twitter.com/KyRQIZeWyd — TPMP (@TPMP) September 15, 2020

Par Matilde A.