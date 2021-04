Johnny Hallyday : cette demande hallucinante qu'il avait faite lors de sa venue au Hit Machine (Exclu vidéo)

Charly Nestor était l'invité de Mickael Dos Santos dans son émission "Le Débrief de Non Stop" qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. Dans un premier temps, le présentateur a voulu savoir si un retour du "Hit Machine" sur M6 était toujours d'actualité. "Le projet est dans les tuyaux. M6 voudrait beaucoup faire quelque chose, mais aussi, à un moment donné, il faut être raisonnable...", lui a-t-il répondu.

Mais pour l'ancien présentateur, pas question de relancer un projet sans prendre en compte deux points importants. "Refaire le 'Hit Machine', ça sous-entend d'abord quelques artistes internationaux (...) c'est compliqué. Faire honneur en disant : 'Voilà, le 'Hit Machine' a reçu quand même les plus grandes stars', il faut quand même que vous en ayiez une ou deux qui soient dans les couloirs, sinon, ça fait un peu mytho. Deuxième truc, il faut du public (NDLR, il fait référence à la crise sanitaire actuel). Sans ces deux ingrédients, c'est impossible", a-t-il expliqué.

"Je me dis : 'Il se moque de nous'"

Dans la suite de l'entretien, Charly a livré une anecdote concernant Johnny Hallyday qu'il avait rencontré pour la première fois dans les coulisses du "Hit Machine". "Rencontrer Johnny Hallyday, franchement, c'était un souvenir incroyable. C'est juste hallucinant", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Je me souviens que la première fois que Johnny Hallyday vient, il y a l'attaché de presse qui vient frapper à la porte de la loge et qui nous dit : 'Johnny veut vous voir'. D'abord, on se regarde avec Lulu, on se dit : 'Johnny nous connaît'. On va dans sa loge et il nous dit : 'Ben voilà, en fait, est-ce que je peux passer en premier parce que Laeticia est malade et c'est moi qui fait à manger aujourd'hui ?' Je me dis : 'Il se moque de nous' parce qu'il fait ce qu'il veut, il pourrait même l'imposer. Ben non. Donc le premier contact qu'on a avec Johnny Hallyday, c'est ça. C'est Johnny qui nous demande l'autorisation de passer en premier parce que Laeticia est malade !".

