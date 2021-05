Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday accusée d'avoir fait "un truc horrible"

Ce mardi 25 mai, les téléspectateurs ont pu découvrir sur RMC Story le documentaire "La face cachée de Laeticia Hallyday : Ultimes secrets sur l’héritage de Johnny". Et au lendemain de sa diffusion, l’équipe de TPMP a consacré son "Doss du jour" à Laeticia Hallyday. Et rapidement, Bernard Montiel n’a pas été tendre envers la veuve du rockeur disparu en évoquant les personnes qui ont été selon lui "évincées" par Laeticia Hallyday, à commencer par Luana Belmondo : "Luana, c’est scandaleux ce qui lui est arrivé. C’est une merveille cette fille, c’est un amour quand on la connaît. C’était la marraine de Jade, c’était le choix de Johnny. C’est Johnny qui voulait que ce soit elle. C’étaient elle et Jean Reno".

"Elle l’a dégagée tout de suite"

Bernard Montiel a poursuivi : "Elle l’a dégagée tout de suite tout simplement parce qu’elle a dit une gentillesse sur Laura en disant : 'Essaye de t’entendre avec Laura dans cette histoire'". Et selon Bernard Montiel, Laeticia Hallyday serait allée encore plus loin : "Sur la tombe de Johnny, elle a décidé que ce serait une autre copine à elle, qui s’appelle Marie et que je ne citerai pas, parce que je ne l’aime pas. Évidemment, elle a évacué Luana". Bernard Montiel a également révélé que Laeticia Hallyday n’a pas hésité à faire le tri dans l’entourage de Johnny Hallyday, et a coupé ses liens avec Hélène Darroze : "Elle, c’était aller-retour pareil. Ils ont adopté des enfants en même temps etc. Pareil elle l’a pris, elle l’a jetée. Elles se sont revues, maintenant le rapport s’est normalisé mais sans plus d’affection ni rien. Hélène Darroze a été échaudée. Idem pour Jean-François Piège, le chef aussi qui était leur copain".

Par Alexia Felix